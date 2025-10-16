El sueño cumplido de Emma, la niña argentina que entró a la cancha de la mano con Messi

Fue su madre la comunicadora Melisa Zurita quien recibió la gran noticia de que su hija había sido elegida para entrar con el mejor futbolista del mundo a la cancha en el partido de la Selección Argentina.

Zurita grabó el momento en que se lo contaría a su hija y la niña no podía creer lo que le decía: “Yo siempre que veía a esos nenes decía que quería ser uno de ellos”, dijo entre abrazos y lágrimas junto a su mamá.

Como ocurre en casi todos los partidos, un grupo de niños aguarda para ingresar a la cancha con los deportistas y Emma pudo así cumplir su gran sueño de ver a su gran ídolo y también tuvo la oportunidad de conocer al cantante Cristian Castro, presente en el estadio de Inter Miami, donde Messi es local en el equipo donde juega.

La niña ingresó al campo de juego con una remera color negro que tenía la inscripción “Niños de hoy, campeones del mañana” que utilizaron todos los chicos que ingresaron junto a los futbolistas y entonaron las estrofas del himno quedando las imágenes guardadas para siempre.

Fotos: Pronto.

messi en la cancha con emma quien cumplio su sueño 2

messi en la cancha con emma quien cumplio su sueño

messi en la cancha con emma quien cumplio su sueño 3

Messi rompió otro récord con la Selección Argentina

Lionel Messi rompió otro importante récord en la Selección Argentina en la goleada 6-0 frente a Puerto Rico y alcanzó una importante marca a nivel selecciones.

El capitán nacional aportó dos pases gol y alcanzó así las 59 asistencias oficiales con la camiseta Albiceleste, convirtiéndose en el máximo asistidor en la historia del fútbol a nivel de selecciones.

Con este registro, superó nada menos que a Neymar Jr. y a Landon Donovan, quienes compartían la cima con 58 asistencias cada uno.El partido, disputado en Miami, fue una exhibición del equipo dirigido por Lionel Scaloni y, especialmente, del propio Messi.

El astro rosarino fue determinante al habilitar a Gonzalo Montiel para el segundo tanto del encuentro y, más tarde, a Lautaro Martínez para cerrar la goleada.

Más allá del resultado abultado, lo que quedó como marca histórica fue el récord personal del capitán argentino, que continúa ampliando su legado con la camiseta nacional.

Detrás de Messi,el ranking histórico de asistencias a nivel selecciones tiene nombres icónicos. Neymar y Donovan quedaron en el segundo escalón con 58 pases gol cada uno, mientras que más atrás aparecen Sándor Kocsis, con 51, y Ferenc Puskás, con 50, leyendas del fútbol húngaro.

El hecho de que Messi encabece una lista con figuras de distintas épocas y continentes evidencia su vigencia y su trascendencia en el deporte mundial.