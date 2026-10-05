Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

A pesar de haber cerrado sus etapas en la selección Mayor, Ángel Di María y Nicolás Otamendi darán el presente en la noche porteña. Fideo disputará esta tarde el partido de Rosario Central ante Banfield y viajará a Buenos Aires para acompañar al capitán, sumándose a la presencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no sumaron minutos en las citaciones previas ante Bolivia y Burkina Faso. Asimismo, Leandro Paredes acudirá al Monumental aunque no estará habilitado para jugar a causa de la sanción de diez partidos que arrastra por los incidentes frente a España. Los futbolistas de River Plate no convocados para esta ventana —Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa— también asistirán a la tribuna de honor.