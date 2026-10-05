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Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La AFA invitó a todos los campeones de Qatar 2022 para la despedida de Lionel Messi, pero varios no podrán estar ante Benín. Los motivos.

La AFA invitó a todos los campeones de Qatar 2022 para la despedida de Lionel Messi

La AFA invitó a todos los campeones de Qatar 2022 para la despedida de Lionel Messi, pero varios no podrán estar ante Benín.

El choque amistoso de este martes ante Benín, pautado para las 20 en el Estadio Monumental, quedará marcado como un hito histórico para el fútbol nacional. La cita marcará el cierre definitivo del recorrido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, disputando su último baile en la cancha, con la casaca número 10 en la espalda y ante el afecto del público. Ante la trascendencia del evento, la AFA extendió una invitación formal a todos los futbolistas consagrados en el Mundial de Qatar 2022, aunque diversos factores impedirán un reencuentro completo.

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A pesar de haber cerrado sus etapas en la selección Mayor, Ángel Di María y Nicolás Otamendi darán el presente en la noche porteña. Fideo disputará esta tarde el partido de Rosario Central ante Banfield y viajará a Buenos Aires para acompañar al capitán, sumándose a la presencia de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, quienes no sumaron minutos en las citaciones previas ante Bolivia y Burkina Faso. Asimismo, Leandro Paredes acudirá al Monumental aunque no estará habilitado para jugar a causa de la sanción de diez partidos que arrastra por los incidentes frente a España. Los futbolistas de River Plate no convocados para esta ventana —Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa— también asistirán a la tribuna de honor.

Qué campeones del mundo se perderán la despedida de Lionel Messi y por qué motivos

Las complicaciones en el calendario internacional y la logística de los viajes intercontinentales condicionaron la presencia de varios referentes que militan en el exterior. El club Roma resolvió no autorizar los traslados de Paulo Dybala y Nahuel Molina argumentando motivos deportivos y la cercanía de sus próximos compromisos oficiales, a pesar de haber cedido en esta misma fecha FIFA a Matías Soulé y Santiago Castro.

En una situación similar se encuentra Franco Armani, quien deberá atajar para Atlético Nacional el próximo 8 de octubre frente a Deportes Tolima en Colombia, y Alejandro "Papu" Gómez, imposibilitado de perder días de trabajo tras su reciente incorporación al Forte Virtus de Emiratos Árabes Unidos.

Por su parte, Juan Foyth quedó descartado tras sufrir un problema físico luego de su citación inicial, motivo por el cual retornó a España y el Villarreal no autorizó un segundo viaje. Finalmente, la gran incógnita de la nómina sigue siendo Germán Pezzella, actualmente en Peñarol de Montevideo, quien solo requiere cruzar el Río de la Plata para sumarse al homenaje del capitán en Núñez.

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