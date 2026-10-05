Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

El choque amistoso de este martes ante Benín, pautado para las 20 en el Estadio Monumental, quedará marcado como un hito histórico para el fútbol nacional. La cita marcará el cierre definitivo del recorrido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina, disputando su último baile en la cancha, con la casaca número 10 en la espalda y ante el afecto del público. Ante la trascendencia del evento, la AFA extendió una invitación formal a todos los futbolistas consagrados en el Mundial de Qatar 2022, aunque diversos factores impedirán un reencuentro completo.