Oriana Sabatini mostró las fotos más íntimas e inéditas de su alocada fiesta de casamiento con Paulo Dybala

A lo que Catherine Fulop reaccionó soprendida y entre risas: "Jajaja por fin liberaron fotos! Jajajajaja los amo demasiado! Que sean siempre muuuy felices", comentó la venezolana.

Oriana mostró cómo fue ese día en detalle y lo bien que la pasaron todos los invitados en imágenes que tenía guardada en su álbum y decidió hacerlas públicas para todos sus seguidores, que inclyueron varios momentos desde los preparativos hasta el clásico carnaval carioca sobre el final. Hubo mucha música, cotillón, tragos y clima de absoluta diversión.

La boda contó con la presencia de varios famosos y personalidades del mundo del espectáculo. Oriana lució un vestido de la marca Dolce & Gabbana, mientras que Paulo optó por un traje de Battistoni. La celebración incluyó una emotiva ceremonia y una fiesta posterior en el exclusivo haras El Dok Haras.

Por aquel entonces tomó mucha trascendencia la ausencia al avento de Gabriela Sabatini, hermana de Ova, lo que evidenció la distancia de la ex tenista con el esposo de Catherine Fulop.

"Le mandé la invitación, y no es que no me enteré porque lo vi en la lista ni nada de todo lo que se dijo. Obviamente estoy triste. Es triste que la poca familia que tengo acá en Argentina no haya estado presente en uno de los momentos más importantes de mi vida, que haya decidido eso”, confesó Oriana Sabatini sobre el faltazo de Gabriela a su casamiento en diálogo con LAM (América Tv).

“Cada uno con lo suyo, a mí no me faltó nadie en el casamiento igual. Si no queres estar, yo no voy a obligar a nadie a ser parte de mi vida si no lo quiere. Los que quisieron estar estuvieron y los que no, no. Yo respeto mucho lo que cada persona decida hacer con su vida, y cuando alguien me demuestra tan claramente que no quiere ser parte de la mía, yo no voy a obligar a nadie a hacerlo. Cuando tenga ganas de hablar voy a estar acá siempre", agregó.

El profundo dolor de Oriana Sabatini y Paulo Dyaba

Oriana Sabatini compartió su total tristeza por la muerte de Chopper, el perro de la familia Sabatini-Fulop. A través de un emotivo mensaje en redes, la modelo despidió al querido animal.

Radicada en Roma junto a su marido, el futbolista Paulo Dybala, Oriana recibió la noticia del fallecimiento de Chopper, el perro de la familia Sabatini-Fulop, un integrante muy querido del entorno íntimo.

Catherine Fulop quien dio a conocer la triste noticia con un mensaje cargado de emoción: “Anoche nuestro amado Chopper partió en paz al puente del arcoíris con sus otros hermanos. Fuiste un gran amigo, compañero, hijo. Te extrañaremos”, escribió la actriz venezolana en sus redes sociales.

Poco después, Oriana compartió una imagen abrazando a su fiel compañero y expresó su dolor con palabras que conmovieron a sus seguidores: “Te vamos a extrañar viejito con cara de amargado”, escribió en sus historias de Instagram. “Gracias por pasar por nuestras vidas un ratito para hacer de ellas una mejor”, cerró emocionada.