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"Me dolió que la involucren": Blondel habló de los rumores en Boca y defendió a Morena Beltrán

El lateral se refirió a los rumores que lo rodearon en su etapa en Boca, defendió a su novia y reveló cómo vivió su salida antes de relanzar su carrera en Huracán.

Me dolió que la involucren: Blondel habló de los rumores en Boca y defendió a Morena Beltrán

Luego de meses de silencio y en medio de un cambio de rumbo en su carrera, Lucas Blondel decidió hablar públicamente sobre su salida de Boca y las versiones que lo rodearon durante su último tiempo en el club. En su participación en la Noche de TyC Sports, el lateral fue claro: negó haber filtrado información y apuntó contra las especulaciones que involucraron a su entorno.

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Durante su etapa final en el Xeneize, Blondel atravesó ocho meses sin jugar y quedó en el centro de rumores que lo vinculaban con supuestas filtraciones a la prensa, en gran parte por su relación con la periodista Morena Beltrán. Lejos de esquivar el tema, el futbolista fue directo y marcó el impacto personal que le generaron esas versiones.

Lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y la hacen cargo de algo que no es así”, expresó, en defensa de su pareja. Y agregó una reflexión que resume su postura: “Cuando estaba siendo considerado y me iba bien, nadie decía que filtraba cosas”.

Qué dijo Blondel sobre las acusaciones en Boca

El actual jugador de Huracán aseguró que el tema nunca generó conflictos dentro del plantel y que contó con el respaldo de sus compañeros. “Estoy tranquilo porque mis compañeros sabían que no era así”, afirmó, y reveló que incluso habló con referentes del grupo para aclarar la situación, aunque no fue necesario profundizar: “Me dijeron que no había ningún problema”.

Además, explicó que el crecimiento de los rumores coincidió con su pérdida de lugar en el equipo: “El ruido fue a partir de no ser considerado”, sostuvo. En ese sentido, también remarcó la dimensión mediática del club: “Boca es un club gigante, cualquiera que dice algo lo agarra otro y se desparrama muy rápido”.

Blondel también contextualizó la situación como parte de la dinámica del fútbol profesional: “Son las reglas del juego”, señaló, aunque insistió en que el mayor malestar fue por la exposición de su entorno familiar.

Cómo es su presente tras dejar Boca

Ya instalado en Huracán, el lateral encontró un nuevo escenario para relanzar su carrera. Bajo la conducción de Diego Martínez, volvió a tener continuidad y se siente nuevamente valorado. “Me siento considerado como jugador”, destacó.

Los números acompañan ese presente: lleva cinco partidos y dos goles, uno en la Copa Argentina ante Olimpo y otro en el torneo local frente a Gimnasia. Este nuevo impulso le permitió dejar atrás un período complejo y enfocarse en lo deportivo.

Con un discurso firme y sin esquivar la polémica, Blondel dejó en claro su versión de los hechos y buscó cerrar un capítulo marcado por rumores. Ahora, con minutos en cancha y confianza renovada, apuesta a que su rendimiento vuelva a ser el principal protagonista.

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