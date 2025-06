“Va a haber muchas bajas, sobre todo en el mediocampo”, reconoció el entrenador, quien no podrá contar con Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Nicolás González, todos suspendidos. A ellos se suman Alexis Mac Allister, que no fue convocado por una molestia muscular, y Giovani Lo Celso, de quien aseguró que “seguramente no esté en ninguno de los dos partidos para que se recupere bien”.