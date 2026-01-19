Dos potencias se saludan: Yanina Latorre y Lionel Messi juntos en Miami

Además, Yanina sumó una divertida secuencia en sus historias, donde se la ve abrazando y riéndose con el campeón del mundo. Sobre esas imágenes escribió con humor: “¿Por qué saltaba, señora? jajaj, la emoción”, dejando en claro su costado más "cholulo" frente al ídolo máximo del fútbol argentino.

El vínculo entre ambos no es tan lejano como parece. En una entrevista reciente, Messi contó que su mamá, Celia, es fanática de LAM (América TV), programa donde Yanina fue panelista durante más de una década. Ese dato explica parte de la complicidad que se percibió durante el encuentro, marcado por el respeto y la buena energía.

Mientras tanto, el rosarino transita el arranque de su tercera temporada en el Inter Miami, luego de haberse consagrado campeón de la MLS en 2025. Con Javier Mascherano como entrenador y el foco puesto en la Concachampions y el calendario internacional, Messi atraviesa días intensos de preparación, aunque se hizo un espacio para disfrutar de este encuentro bien argentino.

Cuál es el lado desconocido de Lionel Messi, según Antonela Roccuzzo

En mayo de 2025, Antonela Roccuzzo alcanzó un nuevo hito en su vida personal y profesional al protagonizar por primera vez la tapa de la prestigiosa revista Vogue. Más allá de lucirse como referente de la moda y el estilo, la rosarina se permitió abrir su intimidad y hablar sin filtros sobre su fuerte lazo con la Argentina, la dinámica cotidiana junto a Lionel Messi y el modo en que vive la maternidad con sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Lejos de cualquier glamour permanente, Antonela dejó en claro que su día a día está atravesado por rutinas simples y muy familiares. “Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa; si no, es difícil con los chicos. Al final, gira todo en torno a ellos”, confesó, remarcando que la organización es clave para sostener el equilibrio familiar.

En esa misma línea, explicó cómo junto a Messi priorizan el tiempo con sus hijos y estructuran sus jornadas pensando en ellos. “Para nosotros es clave que las tardes sean de los nenes. Nos organizamos todo a la mañana para poder dedicarles las tardes a ellos”, detalló, dejando en evidencia que, pese a las exigencias profesionales, la familia ocupa el centro de la escena.

Otro de los puntos que Antonela destacó con énfasis fue la educación y los valores que buscan inculcarles a sus hijos. “Quiero que tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas… Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”, expresó, con la sencillez que la caracteriza.

Sobre la intimidad puertas adentro, Roccuzzo describió a su familia como un bloque sólido y unido. “Somos una familia supernormal, muy unida y somos un equipo y hay que ir para adelante apoyándonos entre todos. (...) Para mí lo importante es que ellos entiendan que tienen que respetar a todo el mundo. Hablamos mucho en casa, la comunicación es importantísima”, sostuvo, reafirmando la importancia del diálogo constante.

A pesar de vivir lejos del país, Antonela aseguró que el vínculo con la Argentina permanece intacto. “Nunca dejamos de tener nuestras raíces muy adentro nuestro. Nos fuimos pero seguimos estando. Ya sea tomando un mate, mirando canales argentinos, de alguna forma siempre intentamos estar conectados con Argentina”, afirmó, y reconoció que el asado con la familia es una de las costumbres que más extraña.

Finalmente, la esposa del capitán argentino se refirió a la relación con Messi, marcada por el apoyo mutuo. “Leo me está acompañando un montón. Me aconseja, me escucha. Es de un lado y del otro”, concluyó Antonela, tan enamorada como en los comienzos de una historia que nació en la adolescencia y hoy sigue más firme que nunca.