Dos potencias se saludan: Yanina Latorre y Lionel Messi juntos en Miami

Yanina Latorre, acompañada por su marido Diego Latorre, visitó a Lionel Messi en el predio de entrenamiento del Inter Miami y no dudó en mostrar cada detalle del encuentro en sus redes sociales, donde el contenido rápidamente se volvió muy viral.
La conductora de Sálvese quien pueda (América TV) visitó a Lionel Messi junto a su marido Diego Latorre donde compartió imágenes del momento y expresó toda su admiración por el rosarino. Las fotos, en redes, explotaron de likes y comentarios. Mirá.
Instalados en Estados Unidos por unos días de descanso, los Latorre venían de recorrer Nueva York cuando decidieron viajar hasta Fort Lauderdale para cumplir un deseo pendiente: conocer al capitán de la Selección. Según relató la conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV), el rosarino los recibió con la mejor onda, distendido y dispuesto a charlar, sacarse fotos y compartir un rato antes de la práctica.
“La emoción es total cuando lo ves. ¡Lo amoooooooooooooooo! Nos esperó, nos recibió, charlamos, nos reímos y nos quedamos a ver el entrenamiento. Es el uno dentro y fuera de la cancha", escribió la mediática en su cuenta de Instagram, donde acumula más de tres millones de seguidores. Las imágenes del encuentro generaron miles de likes y comentarios, con usuarios celebrando el inesperado mano a mano entre el astro del fútbol y la conductora.
Entre las postales se destacó una foto de Messi junto a Yanina y Diego, relajados y sonrientes. El exfutbolista lució un look casual, mientras que ella apostó por un outfit urbano con jean, suéter corto, campera de cuero y lentes de sol. El propio Messi apareció con la indumentaria deportiva del Inter Miami, fiel a su estilo sencillo.
Además, Yanina sumó una divertida secuencia en sus historias, donde se la ve abrazando y riéndose con el campeón del mundo. Sobre esas imágenes escribió con humor: “¿Por qué saltaba, señora? jajaj, la emoción”, dejando en claro su costado más "cholulo" frente al ídolo máximo del fútbol argentino.
El vínculo entre ambos no es tan lejano como parece. En una entrevista reciente, Messi contó que su mamá, Celia, es fanática de LAM (América TV), programa donde Yanina fue panelista durante más de una década. Ese dato explica parte de la complicidad que se percibió durante el encuentro, marcado por el respeto y la buena energía.
Mientras tanto, el rosarino transita el arranque de su tercera temporada en el Inter Miami, luego de haberse consagrado campeón de la MLS en 2025. Con Javier Mascherano como entrenador y el foco puesto en la Concachampions y el calendario internacional, Messi atraviesa días intensos de preparación, aunque se hizo un espacio para disfrutar de este encuentro bien argentino.
En mayo de 2025, Antonela Roccuzzo alcanzó un nuevo hito en su vida personal y profesional al protagonizar por primera vez la tapa de la prestigiosa revista Vogue. Más allá de lucirse como referente de la moda y el estilo, la rosarina se permitió abrir su intimidad y hablar sin filtros sobre su fuerte lazo con la Argentina, la dinámica cotidiana junto a Lionel Messi y el modo en que vive la maternidad con sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.
Lejos de cualquier glamour permanente, Antonela dejó en claro que su día a día está atravesado por rutinas simples y muy familiares. “Me cuesta salir de la rutina, es importante para mí mantener un orden en casa; si no, es difícil con los chicos. Al final, gira todo en torno a ellos”, confesó, remarcando que la organización es clave para sostener el equilibrio familiar.
En esa misma línea, explicó cómo junto a Messi priorizan el tiempo con sus hijos y estructuran sus jornadas pensando en ellos. “Para nosotros es clave que las tardes sean de los nenes. Nos organizamos todo a la mañana para poder dedicarles las tardes a ellos”, detalló, dejando en evidencia que, pese a las exigencias profesionales, la familia ocupa el centro de la escena.
Otro de los puntos que Antonela destacó con énfasis fue la educación y los valores que buscan inculcarles a sus hijos. “Quiero que tengan buenos valores, que sean respetuosos con las personas, que valoren las cosas… Es fundamental que sepan que no somos más que nadie e intentamos transmitirles los códigos de nuestros padres”, expresó, con la sencillez que la caracteriza.
Sobre la intimidad puertas adentro, Roccuzzo describió a su familia como un bloque sólido y unido. “Somos una familia supernormal, muy unida y somos un equipo y hay que ir para adelante apoyándonos entre todos. (...) Para mí lo importante es que ellos entiendan que tienen que respetar a todo el mundo. Hablamos mucho en casa, la comunicación es importantísima”, sostuvo, reafirmando la importancia del diálogo constante.
A pesar de vivir lejos del país, Antonela aseguró que el vínculo con la Argentina permanece intacto. “Nunca dejamos de tener nuestras raíces muy adentro nuestro. Nos fuimos pero seguimos estando. Ya sea tomando un mate, mirando canales argentinos, de alguna forma siempre intentamos estar conectados con Argentina”, afirmó, y reconoció que el asado con la familia es una de las costumbres que más extraña.
Finalmente, la esposa del capitán argentino se refirió a la relación con Messi, marcada por el apoyo mutuo. “Leo me está acompañando un montón. Me aconseja, me escucha. Es de un lado y del otro”, concluyó Antonela, tan enamorada como en los comienzos de una historia que nació en la adolescencia y hoy sigue más firme que nunca.