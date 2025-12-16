En vivo Radio La Red
DE NO CREER

Un futbolista renovó su contrato en Vélez y un error en redes sociales reveló su salario

La firma de un nuevo contrato quedó envuelta en polémica luego de que un video publicado por el club revelara involuntariamente la cifra acordada en el vínculo con el futbolista.

Un futbolista renovó su contrato en Vélez y un error en redes sociales reveló su salario

Vélez continúa con el proceso de reordenamiento del plantel de cara a la temporada 2026 bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto, pero una renovación contractual terminó generando ruido puertas afuera por un insólito error en la comunicación oficial del club. Un video publicado en las redes sociales del Fortín dejó al descubierto, de manera involuntaria, el salario mensual de uno de sus futbolistas.

El protagonista fue Matías Pellegrini, jugador surgido en Estudiantes de La Plata y con pasos por Inter Miami y New York City, quien acordó la extensión de su contrato con la institución de Liniers hasta diciembre del próximo año. La firma fue registrada en un video institucional que buscaba reflejar el acuerdo alcanzado entre las partes, pero un descuido en la edición terminó exponiendo un dato sensible.

image

El salario de Matías Pellegrini según el video subido por Vélez (Foto: Captura y Video X @Velez)

Cómo se filtró el sueldo de Matías Pellegrini

En una de las tomas del video, se alcanzó a ver la hoja del convenio laboral firmada por el futbolista, donde figuraba el monto acordado. Según se pudo observar, Pellegrini percibirá un salario mensual de 13.657.108 pesos, una cifra que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó repercusión entre los hinchas de Vélez.

Si bien el monto no se encuentra fuera de los valores habituales del fútbol profesional argentino, la filtración provocó debate y cuestionamientos en plataformas digitales, especialmente en un contexto de ajustes económicos y resultados deportivos irregulares del equipo.

¿Qué hizo Vélez tras la polémica?

La reacción del club fue rápida. Ante la viralización del contenido, Vélez decidió eliminar el video original de sus cuentas oficiales y volver a publicarlo con una versión editada, en la que ya no se visualiza la hoja del contrato ni la cifra salarial. Sin embargo, para ese momento, las capturas del error ya se habían difundido ampliamente.

Desde la institución no hubo un comunicado oficial al respecto, aunque puertas adentro reconocieron que se trató de un error de edición y control del material publicado.

Un contexto sensible para Vélez

El episodio se dio en medio de un proceso de reestructuración del plantel, con la intención de darle estabilidad deportiva al proyecto encabezado por Guillermo Barros Schelotto. En ese marco, el club avanzó con renovaciones y definiciones contractuales para ordenar la base del equipo que afrontará la próxima temporada.

La situación dejó en evidencia los riesgos de la exposición permanente en redes sociales y la importancia de cuidar los detalles en la comunicación institucional, especialmente cuando se trata de información contractual sensible.

Más allá del revuelo, Matías Pellegrini continuará ligado a Vélez al menos hasta fines de 2026, mientras el Fortín busca enfocarse nuevamente en lo futbolístico y dejar atrás una polémica que se originó lejos del campo de juego.

