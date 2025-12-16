Un futbolista renovó su contrato en Vélez y un error en redes sociales reveló su salario

Si bien el monto no se encuentra fuera de los valores habituales del fútbol profesional argentino, la filtración provocó debate y cuestionamientos en plataformas digitales, especialmente en un contexto de ajustes económicos y resultados deportivos irregulares del equipo.

¿Qué hizo Vélez tras la polémica?

La reacción del club fue rápida. Ante la viralización del contenido, Vélez decidió eliminar el video original de sus cuentas oficiales y volver a publicarlo con una versión editada, en la que ya no se visualiza la hoja del contrato ni la cifra salarial. Sin embargo, para ese momento, las capturas del error ya se habían difundido ampliamente.

Desde la institución no hubo un comunicado oficial al respecto, aunque puertas adentro reconocieron que se trató de un error de edición y control del material publicado.

Un contexto sensible para Vélez

El episodio se dio en medio de un proceso de reestructuración del plantel, con la intención de darle estabilidad deportiva al proyecto encabezado por Guillermo Barros Schelotto. En ese marco, el club avanzó con renovaciones y definiciones contractuales para ordenar la base del equipo que afrontará la próxima temporada.

La situación dejó en evidencia los riesgos de la exposición permanente en redes sociales y la importancia de cuidar los detalles en la comunicación institucional, especialmente cuando se trata de información contractual sensible.

Más allá del revuelo, Matías Pellegrini continuará ligado a Vélez al menos hasta fines de 2026, mientras el Fortín busca enfocarse nuevamente en lo futbolístico y dejar atrás una polémica que se originó lejos del campo de juego.