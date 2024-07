Quién es Marito, el hombre que besó a Scaloni tras el triunfo de Argentina ante Ecuador

image.png

En 1997 se unió a la Selección Argentina, inicialmente con la sub-20 dirigida por José Pekerman, quien le enseñó una lección que sigue hasta hoy: "Hay cosas que los jugadores les van a contar a ustedes que no las saben ni los padres". En 2012, rechazó una oferta lucrativa para revelar secretos del vestuario.

Para Marito, su trabajo lo es todo: “Me desvivo por esto. El predio de AFA es mi segunda casa. Amo la Selección. No me quiero jubilar. Hasta que mi cuerpo aguante, seguiré. Si llego a 2030 con 70 años, lo haré. Llevo el agua, aunque no me paguen, pero quiero estar”, contó en una entrevista con D Sports Radio. Debido a su amor por el trabajo, se ha negado a operarse de una hernia de disco: "Si explota, que explote, yo me quiero morir en mi ley".

Después del partido contra Ecuador, Lionel Scaloni habló sobre Marito en la conferencia de prensa, destacando su amistad de muchos años y describiéndolo como "un tipo entrañable". Por su parte, Marito valora que Scaloni, como Alejandro Sabella, logró una unión única en el grupo. "Los chicos en la cancha dan todo y su humildad los ha llevado a donde están hoy. No es fácil lograr eso con un grupo tan grande", expresó Marito.

Con Messi, su relación es casi paternal. Cuando Lionel llegó al predio de la AFA el 16 de junio de 2004, Marito recuerda que era un chico muy introvertido. "Se acuesta pensando a quién va a ayudar y se levanta pensando lo mismo. Messi es de otro planeta, siempre dispuesto a ayudar", contó Marito. En 2018, cuando Argentina enfrentó a Ecuador para clasificarse al Mundial de Rusia, el "10" terminó en andas de su compañero de toda la vida, quien lo defendió siempre, incluso cuando renunció al combinado nacional.

En 2008, con su madre enferma, Marito había decidido no asistir a los Juegos Olímpicos de Beijing. Sin embargo, los jugadores le pidieron que fuera. "Me agarró el profe Gerardo Salorio y me dijo que los chicos querían llevarme. Les dije que no podía porque mi madre estaba muy enferma", recuerda De Stéfano. Luego, Julio Grondona le pidió lo mismo, haciéndole ver el cariño de los jugadores.

En Beijing, Juan Román Riquelme sorprendió a Marito con un gesto inolvidable: “En un momento, Román me pidió que llamara a mi madre y le dijo que me llevó porque ganaríamos la medalla de oro, y a la vuelta él mismo se la colgaría. Cuando volvimos tras ganar la final a Nigeria, lo primero que me preguntó Román fue dónde estaba mi madre para darle la medalla. No lo podía creer”.

Qué dijo Scaloni sobre el beso que le dio Marito, el utilero de la Selección Argentina

"Dame un beso", le dijo Marito al entrenador de la Albiceleste mientras le tomaba la cara con ambas manos y le daba un beso sobre el costado de su boca, completamente extasiado. Con su calma y semblante pacífico característico, pese a la enorme alegría que sentía por dentro, Lionel Scaloni apenas reaccionó y pareció no darse cuenta de la trascendencia del gesto, según comentó en la conferencia de prensa que brindó después del duelo entre la Selección Argentina y Ecuador.

Cuando la imagen empezaba a viralizarse en las redes sociales, Scaloni fue consultado sobre ese curioso momento y se lo tomó con humor: "A Marito lo conozco de toda la vida. Me vino a saludar. No vi la foto, pero bueno... Es un amigo, un tipo entrañable. Estaba muy contento, yo la verdad no me di cuenta dónde me dio el beso. Son cosas que pasan cuando estás alegre".

"No fue consentido", agregó Scaloni en tono jocoso, después de ver la foto que le mostraron de lejos, lo que despertó las risas de todos los presentes en la sala del NRG Stadium.