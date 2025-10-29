La fuerte advertencia de Aprevide a los hinchas de Racing en la previa del partido ante Flamengo

800 efectivos de la policía

160 agentes de seguridad privada

300 empleados de Utedyc

Servicio médico completo , incluyendo 7 ambulancias, 18 socorristas, 5 carpas sanitarias y autobomba

Comisaría móvil en el predio

Además, habrá monitoreo preventivo mediante cámaras de seguridad en los principales accesos, mientras que se ejercerá el derecho de admisión a través del uso de teléfonos inteligentes, para evitar el ingreso de personas con antecedentes de violencia o comportamiento conflictivo.

APrevide también recomendó que los hinchas asistan temprano para agilizar los controles de ingreso y evitar retrasos, dado que habrá control de carnet de asociados y DNI en distintos puntos estratégicos: Italia y Colón, Colón y Milito, Colón y Alsina, y Alsina y Díaz Vélez.

Cómo se organizará el ingreso al estadio

La apertura de puertas está prevista para las 18:30, aunque en caso de ser necesario, se habilitará el ingreso a partir de las 17:30 para los hinchas visitantes.

Público visitante : ingreso por Av. Colón y Lavalle , puertas N° 24 y N° 26

Hinchas de Racing: acceso por calle Gral. Paz y Colón, Italia y Colón, Alsina y Díaz Vélez

Este esquema busca separar las hinchadas, evitar conflictos en los ingresos y permitir un control exhaustivo de cada espectador que ingrese al Cilindro.

Qué está prohibido dentro del estadio

Para garantizar un desarrollo seguro del partido, la APrevide recordó que no se permitirá el ingreso con:

Insignias y vestimenta identificadora de otras entidades deportivas

Botellas, papeles y material pirotécnico

Banderas que inciten a la violencia

Máscaras, caretas o capuchas

En caso de detectarse uso de pirotecnia, se aplicarán sanciones estrictas de acuerdo a la normativa vigente. La agencia enfatizó que la cooperación de los hinchas es clave para que el partido se desarrolle sin incidentes graves, evitando que el evento termine con situaciones de violencia o sanciones posteriores.

Por qué estas medidas son necesarias

El historial de partidos entre Racing y Flamengo en torneos internacionales y encuentros locales ha mostrado que la tensión puede escalar rápidamente. La combinación de público local y visitante, junto con la presión de una semifinal de Libertadores, hace que el operativo tenga que ser estricto y preventivo.

Gustavo Costas, entrenador de Racing, ha pedido a sus jugadores concentración total, mientras que la APrevide apunta a que los espectadores disfruten del espectáculo sin generar conflictos, especialmente considerando que se trata de una instancia clave para ambos equipos.

Cómo impactará el operativo en la experiencia del hincha

Si bien las medidas buscan prevenir incidentes, también modifican la manera en la que los hinchas viven el partido. Desde los controles de acceso hasta la prohibición de ciertos elementos dentro del estadio, se espera que:

Los asistentes lleguen con tiempo suficiente para los chequeos de seguridad

Se respete el derecho de admisión , evitando enfrentamientos entre hinchas de distintos equipos

Se eliminen los objetos peligrosos, garantizando que los servicios médicos puedan actuar rápidamente si surge un incidente

El objetivo es que la experiencia del partido sea segura y disfrutable, tanto para los simpatizantes locales como para los visitantes, sin que la tensión propia de una semifinal derive en confrontaciones graves.

La logística detrás del operativo

Además del control de ingresos y la presencia policial, la APrevide coordinó un esquema de asistencia médica y seguridad integral que incluye:

7 ambulancias listas para cualquier emergencia

18 socorristas distribuidos en puntos estratégicos

5 carpas sanitarias para atención rápida

Un autobomba y comisaría móvil, para reforzar la presencia de seguridad

El monitoreo constante mediante cámaras de seguridad permitirá reaccionar de manera inmediata ante cualquier situación de riesgo, mientras que el uso de teléfonos inteligentes para ejercer el derecho de admisión agiliza la identificación de personas con antecedentes violentos.

Qué se espera del partido

Más allá del operativo, el foco está en el desarrollo deportivo del encuentro. Racing intentará revertir el 1-0 sufrido en el Maracaná, mientras que Flamengo buscará asegurar la final en un escenario desafiante.

Gustavo Costas ha trabajado en una concentración extendida desde el lunes, preparando al equipo para un partido que podría marcar la historia reciente del club. Los hinchas, por su parte, tendrán la posibilidad de presenciar un duelo de alta tensión continental, siempre dentro de las normas de seguridad establecidas.

El partido entre Racing y Flamengo será mucho más que un encuentro de fútbol: es una prueba de logística, seguridad y disciplina para los hinchas, que deberán respetar las normas establecidas por la APrevide para garantizar un espectáculo seguro.

Con casi 1.000 agentes, controles estrictos, accesos diferenciados y monitoreo constante, la intención es que el Cilindro se convierta en un escenario donde se pueda disfrutar de una semifinal de Copa Libertadores sin incidentes. La cooperación de los espectadores será clave para que la pasión no se transforme en conflicto, y que el fútbol se viva en su máxima expresión.