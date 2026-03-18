Se confirmó dónde se jugará el amistoso entre Argentina y Guatemala: el antecedente que ilusiona
El equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Guatemala en su despedida antes del Mundial 2026. Conocé el antecedente que ilusiona.
La Selección Argentina ya tiene definido su último partido en el país antes del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Guatemala el próximo 31 de marzo en La Bombonera, en lo que será su despedida ante el público local antes de viajar a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
La confirmación no solo cierra la agenda del seleccionado tras la cancelación de la Finalissima ante España, sino que también despierta una ilusión especial entre los hinchas: el recuerdo más cercano en ese mismo escenario terminó con Argentina campeona del mundo.
Por qué la Bombonera vuelve a ser sede de la despedida
La elección del estadio de Boca Juniors no fue casual. Inicialmente, la posibilidad era que el encuentro se jugara en el Monumental, pero la agenda de recitales —con la presencia de la banda AC/DC entre el 23 y el 31 de marzo— obligó a descartar esa opción.
Ante este panorama, la AFA avanzó rápidamente y confirmó a la Bombonera como sede del amistoso frente a Guatemala. De esta manera, el seleccionado volverá a presentarse en un estadio que, además de su mística, tiene un antecedente reciente muy significativo.
Cuál es el antecedente que ilusiona a los hinchas
La última vez que la Selección Argentina jugó en la Bombonera como despedida antes de un Mundial fue en marzo de 2022. En aquella oportunidad, el equipo de Scaloni goleó 3-0 a Venezuela en un partido correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas, que funcionó simbólicamente como el último encuentro en casa antes de viajar a Qatar.
Los goles de Nicolás González, Ángel Di María y Lionel Messi sellaron una noche cargada de emoción, con una Bombonera colmada despidiendo a la “Scaloneta”.
Meses después, ese mismo equipo se consagró campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022, lo que potencia el valor simbólico de volver a elegir ese escenario como punto de partida.
Cómo llega Argentina a este último amistoso
El cuerpo técnico planea trabajar durante toda la semana previa en el predio de Ezeiza y utilizar el encuentro ante Guatemala como la última prueba antes del viaje a Norteamérica.
El último partido oficial del seleccionado fue el 14 de noviembre de 2025, con triunfo 2-0 frente a Angola. Esta ventana de marzo será la última fecha FIFA antes del inicio del Mundial.
Además, la Albiceleste tuvo que reconfigurar su calendario luego de la cancelación de la Finalissima frente a España, que estaba prevista para el 27 de marzo en Qatar, pero no pudo reprogramarse por falta de acuerdo entre las federaciones.
En cuanto al historial en la Bombonera, Argentina disputó allí 36 partidos, con un saldo positivo: 25 triunfos, 8 empates y solo 3 derrotas. El antecedente más reciente fue en 2024, con victoria 1-0 ante Perú por las Eliminatorias.
Con este contexto, la Selección no solo suma rodaje, sino que también vuelve a un escenario cargado de memoria reciente. Y para los hinchas, la coincidencia no pasa desapercibida: la última vez que se despidió allí antes de un Mundial, la historia terminó con una vuelta olímpica.