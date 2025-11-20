Se sortearon los duelos del Repechaje al Mundial 2026 que definirán los últimos clasificados

Cruce 1: Italia vs. Irlanda del Norte. El ganador jugará con el vencedor de Gales vs. Bosnia y Herzegovina.

Cruce 2: Ucrania vs. Suecia. Por el otro lado de la llave, Polonia se medirá con Albania.

Cruce 3: Turquía chocará con Rumania y Eslovaquia jugará con Kosovo.

Cruce 4: Dinamarca se enfrentará con Macedonia del Norte y República Checa irá contra Irlanda.

El sistema será simple y contundente: semifinal y final, ambos a partido único, y las cuatro selecciones ganadoras obtendrán su clasificación al Mundial.

Cómo será el nuevo formato del Mundial 2026

La edición 2026 marcará un antes y un después en la historia de la Copa del Mundo. Por primera vez participarán 48 selecciones, divididas en 12 grupos, lo que modificará la dinámica del torneo y ampliará el total de partidos a 104.

La competencia comenzará el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, con una final que definirá al nuevo campeón tras más de un mes de acción repartida entre los tres países anfitriones. La ampliación del formato también impactó en el calendario y en la estructura general del certamen, lo que obligó a ajustar las instancias previas, entre ellas este Repechaje que ya encendió la expectativa mundial.

Con los cruces definidos, las selecciones se preparan para la última oportunidad rumbo al mayor escenario del fútbol. El Repechaje promete tensión, sorpresas y la emoción habitual de quienes buscan su lugar entre los gigantes del mundo.