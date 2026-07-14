Luciana Elbusto confesó por qué filtró el explosivo chat en el que Cecilia Insinga le deseó la muerte

Finalmente, frente a las repercusiones y cuestionamientos por filtrar un chat privado, Elbusto se plantó con firmeza: “Ellos se están victimizando porque reciben amenazas por mensajes y yo en ese momento sentí que lo que me pusieron fue un horror”.

Además, recordó el fuerte impacto emocional que le provocaron los mensajes y relató una situación que describió como fuera de lo común. “Después de recibir ese mensaje, me explotó una pulsera roja que tenía. Estaba con una amiga y de repente me saltaron las pelotitas”, contó.

A raíz de ese episodio, explicó que consultó a personas vinculadas al trabajo con las energías, quienes le aseguraron que alguien le había deseado el mal y que la rotura de la pulsera había funcionado como una especie de protección frente a esa energía negativa. Pese a que el accesorio quedó destruido, decidió conservar sus restos por el valor sentimental que tenían para ella y evitó responder cuando le consultaron si había sido un regalo de Diego Brancatelli.

Sobre la difusión de la conversación con Insinga, Elbusto explicó que “publicó el fragmento del chat porque ya había pasado todo esto”, aunque admitió que “con el diario del lunes” se arrepiente de haberlo hecho.

También precisó que los mensajes volvieron a circular recientemente porque “algún periodista” los filtró, ya que ella los había compartido originalmente en mayo del año pasado. Finalmente, consideró que la polémica no tendrá consecuencias en la carrera de Cecilia, quien actualmente trabaja en LN+, y señaló que incluso el propio canal hizo referencia al conflicto con un tono humorístico para promocionar el ciclo de la periodista.