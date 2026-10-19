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Sin equipo desde junio: los gigantes de Europa que siguen a Mauro Icardi y el sueño que no se pudo dar

Mauro Icardi sigue libre tras dejar el Galatasaray y busca club. Hay siete equipos europeos interesados y opciones en Sudamérica.

Mauro Icardi 

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Mauro Icardi continúa en la búsqueda de un nuevo destino para retomar la actividad profesional dentro del fútbol internacional. A más de tres meses de haber finalizado su contrato con el Galatasaray de Turquía en junio pasado, el delantero argentino de 33 años todavía no logró definir su incorporación a un nuevo equipo y evalúa diversas alternativas para volver a competir en el máximo nivel.

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En ese marco, el reconocido portal deportivo turco Fanatik incluyó al atacante rosarino en una nómina de los futbolistas libres más cotizados del mercado actual, remarcando que se trata de un jugador capaz de "revitalizar su carrera" en la institución adecuada. En esa misma lista de agentes libres figuran nombres de trayectoria internacional como Paul Pogba, Karim Benzema, Jadon Sancho y Oleksandr Zinchenko.

Cuáles son los siete clubes europeos que quieren contratar a Mauro Icardi

De acuerdo con el informe publicado por el medio turco, existen siete instituciones del fútbol europeo que siguen con atención la situación del atacante: Tottenham Hotspur, PAOK de Salónica, Elche, Everton, Real Betis, Besiktas y Benfica.

A la par del interés desde el Viejo Continente, el reporte señala que el futbolista podría dejar la Argentina en el corto plazo para sellar su retorno al exterior. En el plano sudamericano, entidades como Atlético Mineiro y San Pablo también habrían sondeado sus pretensiones. Por el momento, ninguna de las consultas se tradujo en una propuesta formal, condicionados principalmente por las diferencias económicas y las necesidades presupuestarias de los clubes.

Por qué Mauro Icardi no pudo concretar su regreso al Inter de Milán

Uno de los principales anhelos del goleador era vestir nuevamente la camiseta del Inter de Milán, institución en la que dejó una huella destacada durante su etapa previa. Según reveló el periodista Fabrizio Biasin en el podcast The Table, el futbolista estaba dispuesto a reducir de forma considerable su ficha salarial con tal de sumarse al proyecto del elenco italiano, aceptando incluso un rol de recambio.

“Luchó con uñas y dientes para volver a ser el quinto delantero del Inter. Habría vuelto incluso con el sueldo base, por desgracia para él las plazas estaban cubiertas”, detalló Biasin sobre las gestiones que no llegaron a buen puerto. En paralelo, surgieron sondeos por parte de la Lazio, Fiorentina y Udinese, además de contactos informales desde Inglaterra y España que tampoco avanzaron hacia un acuerdo definitivo.

Por qué se dio la salida de Mauro Icardi del Galatasaray

La desvinculación del atacante de la escuadra de Estambul estuvo motivada por diferencias en los montos de la renovación contractual y por la llegada del delantero nigeriano Victor Osimhen. Durante su paso por la entidad turca, Icardi registró un total de 77 goles en 134 partidos oficiales, números que lo convirtieron en la principal referencia ofensiva del equipo.

Pese a sus cifras goleadoras, el jugador decidió no aceptar una propuesta de renovación por unos cinco millones de dólares anuales, cifra que representaba cerca de la mitad del salario que percibía en su contrato anterior. Mientras aguarda una propuesta formal que defina su futuro en el mercado de pases, el centrodelantero continúa desarrollando una rutina de entrenamiento individual en el país.

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