Sin equipo desde junio: los gigantes de Europa que siguen a Mauro Icardi y el sueño que no se pudo dar

Por qué Mauro Icardi no pudo concretar su regreso al Inter de Milán

Uno de los principales anhelos del goleador era vestir nuevamente la camiseta del Inter de Milán, institución en la que dejó una huella destacada durante su etapa previa. Según reveló el periodista Fabrizio Biasin en el podcast The Table, el futbolista estaba dispuesto a reducir de forma considerable su ficha salarial con tal de sumarse al proyecto del elenco italiano, aceptando incluso un rol de recambio.

“Luchó con uñas y dientes para volver a ser el quinto delantero del Inter. Habría vuelto incluso con el sueldo base, por desgracia para él las plazas estaban cubiertas”, detalló Biasin sobre las gestiones que no llegaron a buen puerto. En paralelo, surgieron sondeos por parte de la Lazio, Fiorentina y Udinese, además de contactos informales desde Inglaterra y España que tampoco avanzaron hacia un acuerdo definitivo.

Por qué se dio la salida de Mauro Icardi del Galatasaray

La desvinculación del atacante de la escuadra de Estambul estuvo motivada por diferencias en los montos de la renovación contractual y por la llegada del delantero nigeriano Victor Osimhen. Durante su paso por la entidad turca, Icardi registró un total de 77 goles en 134 partidos oficiales, números que lo convirtieron en la principal referencia ofensiva del equipo.

Pese a sus cifras goleadoras, el jugador decidió no aceptar una propuesta de renovación por unos cinco millones de dólares anuales, cifra que representaba cerca de la mitad del salario que percibía en su contrato anterior. Mientras aguarda una propuesta formal que defina su futuro en el mercado de pases, el centrodelantero continúa desarrollando una rutina de entrenamiento individual en el país.