CATEGÓRICA

La letal opinión de Moria Casán sobre el presente Evangelina Anderson tras separarse: "Está rota por..."

La conductora Moria Casán analizó sin filtros la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis en medio de los rumores de romance de la modelo con Ian Lucas.

30 dic 2025, 10:45
Moria Casán fue letal contra Evangelina Anderson al recordar la separación de la modelo con Martín Demichelis tras 18 años juntos y en medio de los rumores que relacionan a la modelo con Ian Lucas, su compañero en el reality MasterChef Celebrity (Telefe).

Fue en su programa La mañana con Moria (El Trece) donde la One hizo referencia directa a la ruptura de la rubia con el ex futbolista y actual DT y cómo este tema habría impactado emocionalmente en la modelo.

“¿Qué pasa ese noviecito? Está chica está destruida desde que la dejó Demichelis”, dijo picante la animadora refiriéndose a los trascendidos que vinculan a Evangelina con el joven influencer con quien trabaja en el mismo programa. Y agregó contundente: "Es mona pero quiero te decir que está rota por dentro. La escuché decir en un reportaje nunca más volvería".

“Esto pasa en este país. Todos están añares en un lugar divino porque no tienen opciones de ocio o el marido si tiene un amante no se entera, vienen acá y todo el mundo se separa, no hay manera”, sentenció la conductora sobre la separación de Anderson y Demichelis tras regresar a la Argentina luego de muchos años viviendo en el exterior.

Sin filtros, la conductora sorprendió al declarar que la modelo no está pasando un buen momento tras su separación de Demichelis.

El gesto más sorprendente que descubrió Moria Casán de la China Suárez y Mauro Icardi y que despertó otra vez el rumor de embarazo

Al analizar una imagen de los festejos navideños de Eugenia la China Suárez junto a Mauro Icardi en Argentina, la mirada atenta de Moria Casán reavivó con fuerza las versiones sobre un posible embarazo de la actriz.

El detalle que despertó todas las sospechas no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales ni para Moria Casán, quien analizó de manera detalla al aire una foto de la pareja en su programa La Mañana con Moria (El Trece).

En la imagen, se ve a Mauro Icardi abrazando a la China por detrás, con ambas manos apoyadas de manera llamativa sobre su abdomen. Ese gesto fue suficiente para que la conductora planteara sus dudas.

“Vamos a ser chusmas, doñas”, lanzó Moria Casán con su habitual ironía, y luego fue directa: “La mano de él no está en la cintura, está un poquito más abajo… ¿no está insinuando un posible embarazo?”, disparó sin filtros la One, sembrando la duda que rápidamente explotó en redes sociales.

Nazarena Di Serio reconoció que el tema ya venía circulando fuerte: “¿Sabés que lo pensamos? Se dijo un montón en redes sociales”, expresó.

Y Moria redobló la apuesta y analizó la escena al detalle: “¿Por qué la manito así? Está puesta de una forma especial. A mí me parece que le está agarrando la pancita porque queda divino para la foto”.

“Y no es la primera foto así que veo”, agregó Di Serio, mientras María Fernanda Callejón sumó otro dato no menor: “Él generalmente posa siempre adelante, bien protagonista. Qué raro que esté detrás de ella”.

