La letal opinión de Moria Casán sobre el presente Evangelina Anderson tras separarse: "Está rota por..."

El gesto más sorprendente que descubrió Moria Casán de la China Suárez y Mauro Icardi y que despertó otra vez el rumor de embarazo

Al analizar una imagen de los festejos navideños de Eugenia la China Suárez junto a Mauro Icardi en Argentina, la mirada atenta de Moria Casán reavivó con fuerza las versiones sobre un posible embarazo de la actriz.

El detalle que despertó todas las sospechas no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales ni para Moria Casán, quien analizó de manera detalla al aire una foto de la pareja en su programa La Mañana con Moria (El Trece).

En la imagen, se ve a Mauro Icardi abrazando a la China por detrás, con ambas manos apoyadas de manera llamativa sobre su abdomen. Ese gesto fue suficiente para que la conductora planteara sus dudas.

“Vamos a ser chusmas, doñas”, lanzó Moria Casán con su habitual ironía, y luego fue directa: “La mano de él no está en la cintura, está un poquito más abajo… ¿no está insinuando un posible embarazo?”, disparó sin filtros la One, sembrando la duda que rápidamente explotó en redes sociales.

Nazarena Di Serio reconoció que el tema ya venía circulando fuerte: “¿Sabés que lo pensamos? Se dijo un montón en redes sociales”, expresó.

Y Moria redobló la apuesta y analizó la escena al detalle: “¿Por qué la manito así? Está puesta de una forma especial. A mí me parece que le está agarrando la pancita porque queda divino para la foto”.

“Y no es la primera foto así que veo”, agregó Di Serio, mientras María Fernanda Callejón sumó otro dato no menor: “Él generalmente posa siempre adelante, bien protagonista. Qué raro que esté detrás de ella”.