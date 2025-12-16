La F1 anunció el regreso de un histórico circuito europeo para las temporadas 2027 y 2028

El británico fue escoltado por Max Verstappen y Valtteri Bottas, quienes completaron el podio en una competencia que volvió a poner en valor las características del trazado portugués. Tanto en 2020 como en 2021, Portugal fue una de las sedes elegidas por la F1 debido a su capacidad para albergar eventos internacionales en un contexto sanitario complejo.

¿Por qué Portimão vuelve a formar parte del calendario?

El regreso del Autódromo Internacional del Algarve fue celebrado por las autoridades de la Fórmula 1. Stefano Domenicali, presidente de la categoría, destacó el entusiasmo del público local y el desafío que representa el circuito para los pilotos.

“Estoy encantado de que regrese al calendario y de que este deporte siga despertando la pasión de nuestra increíble afición portuguesa. El circuito ofrece emoción desde la primera curva hasta la bandera a cuadros”, expresó Domenicali en el comunicado oficial difundido por la F1.

El trazado, de 4,6 kilómetros de extensión, es reconocido por su diseño técnico, con desniveles pronunciados, curvas rápidas y sectores que exigen precisión y valentía. Estas características suelen ofrecer carreras dinámicas y condiciones cambiantes, tanto para los pilotos como para los equipos a la hora de plantear estrategias.

Qué significa este cambio para el calendario de la F1

La salida de Zandvoort y el regreso de Portugal forman parte de una política de rotación que la Fórmula 1 viene aplicando en los últimos años. Con un calendario cada vez más global, la categoría busca mantener el interés del público combinando circuitos tradicionales con nuevos destinos.

En ese sentido, Portimão se presenta como una sede que ya cuenta con experiencia reciente, infraestructura adecuada y una respuesta positiva por parte de los equipos y los pilotos. El acuerdo por dos temporadas también deja abierta la posibilidad de una continuidad futura, dependiendo de la evaluación que realice la F1 tras 2028.

Con este anuncio, la Fórmula 1 confirma que Portugal volverá a ser parte del Gran Circo a partir de 2027 y refuerza su apuesta por circuitos europeos con identidad propia. El regreso de Portimão promete recuperar una pista exigente y atractiva, que supo ganarse un lugar en el calendario en un contexto excepcional y ahora tendrá una nueva oportunidad en el futuro de la categoría.