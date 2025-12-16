En vivo Radio La Red
Deportes
FIFA
Doha
FÚTBOL

The Best 2025: horario, dónde ver en vivo y quiénes son los argentinos nominados

La FIFA entrega este martes sus premios anuales en Qatar y hay cinco argentinos entre los nominados. Conocé todos los detalles.

The Best 2025: horario, dónde ver en vivo y quiénes son los argentinos nominados

La FIFA celebrará este martes 16 de diciembre una nueva edición de los premios The Best 2025, la gala que reconoce a los protagonistas más destacados del fútbol mundial. La ceremonia se realizará en Doha, Qatar, y reunirá a figuras del deporte, dirigentes y personalidades vinculadas al fútbol internacional.

(REUTERS/Catherine Ivill)
image

La gala podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales de la FIFA, que transmitirán la entrega de premios desde Qatar. Como cada año, The Best se consolida como uno de los eventos más esperados del calendario futbolístico, tanto por los protagonistas como por los fanáticos de todo el mundo.

A qué hora serán los The Best 2025, país por país

  • 13.35: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
  • 12.35: Bolivia y Venezuela
  • 11.35: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este-EST)
  • 10.35: México y Estados Unidos (Central-CST)
  • 09.35: Estados Unidos (Montaña-MST)
  • 08.35: Estados Unidos (Pacífico-PST)

Nominados The Best al Jugador de la FIFA

  • Ousmane Dembélé - PSG/Francia
  • Achraf Hakimi - PSG/Marruecos
  • Lamine Yamal - Barcelona/España
  • Harry Kane - Bayern Múnich/Inglaterra
  • Kylian Mbappé - Real Madrid/Francia
  • Nuno Mendes - PSG/Portugal
  • Cole Palmer - Chelsea/Inglaterra
  • Pedri - Barcelona/España
  • Raphinha - Barcelona/Brasil
  • Mohamed Salah - Liverpool/Egipto
  • Vitinha - PSG/Portugal

Nominados The Best al Arquero FIFA

  • Alisson Becker - Liverpool/Brasil
  • Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
  • Gianluigi Donnarumma - PSG y Manchester City/Italia
  • Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina
  • Manuel Neuer - Bayern Múnich/Alemania
  • David Raya - Arsenal/España
  • Yann Sommer - Inter/Suiza
  • Wojciech Szczsny - Barcelona/Polonia

Nominados The Best al Entrenador FIFA

  • Javier Aguirre - México
  • Mikel Arteta - Arsenal
  • Luis Enrique - PSG
  • Hansi Flick - Barcelona
  • Enzo Maresca - Chelsea
  • Roberto Martínez - Portugal
  • Arne Slot - Liverpool

Nominadas The Best a la Jugadora FIFA

  • Sandy Baltimore - Chelsea/Francia
  • Nathalie Björn - Chelsea/Suecia
  • Aitana Bonmatí - Barcelona/España
  • Lucy Bronze - Chelsea/Inglaterra
  • Mariona Caldentey - Arsenal/España
  • Temwa Chawinga - KC Current /Malawi
  • Kadidiatou Diani - Olympique Lyon/Francia
  • Melchie Dumornay - Olympique Lyon/Haití
  • Patri Guijarro - Barcelona/España
  • Lindsey Heaps - Olympique Lyon/Estados Unidos
  • Lauren James - Chelsea/Inglaterra
  • Chloe Kelly - Arsenal y Manchester City/Inglaterra
  • Ewa Pajor - Barcelona/Polonia
  • Claudia Pina - Barcelona/España
  • Alexia Putellas - Barcelona/España
  • Alessia Russo - Arsenal/Inglaterra
  • Leah Williamson - Arsenal/Inglaterra

Nominadas The Best a la Arquera FIFA

  • Ann-Katrin Berger - Gotham/Alemania
  • Cata Coll - Barcelona/España
  • Christiane Endler - Olympique Lyon/Chile
  • Hannah Hampton - Chelsea/Inglaterra
  • Anna Moorhouse - Orlando Pride/Inglaterra
  • Chiamaka Nnadozie - PSG y Brighton/Nigeria
  • Phallon Tullis-Joyce - Manchester United/Estados Unidos

Nominados The Best al Entrenador de Fútbol Femenino FIFA

    • Sonia Bompastor - Chelsea
    • Jonatan Giráldez - Washington Spirit y Olympique Lyon
    • Seb Hines - Orlando Pride
    • Renée Slegers - Arsenal
    • Sarina Wiegman - Inglaterra

Premio Puskás de la FIFA

    • Alerrando - Vitória/Brasil
    • Alessandro Deiola - Cagliari/Italia
    • Pedro de la Vega - Argentina/Seattle Sounders
    • Santiago Montiel - Independiente/Argentina
    • Amr Nasser - Pharco/Egipto
    • Carlos Orrantía - Atlas/México
    • Lucas Ribeiro - Mamelodi Sundowns/Brasil
    • Declan Rice - Arsenal/Inglaterra
    • Rizky Ridho - Persija Jakarta/Indonesia
    • Kevin Rodrigues - Kasimpaa/Portugal
    • Lamine Yamal - Barcelona/España

Premio Marta de la FIFA

  • Jordyn Bugg - Seattle Reign/Estados Unidos
  • Mariona Caldentey - Arsenal/España
  • Ashley Cheatley - Brentford/Inglaterra
  • Kyra Cooney-Cross - Arsenal/Australia
  • Jon Ryong-jong - Corea del Norte
  • Marta - Orlando Pride/Brasil
  • Vivianne Miedema - Manchester City/Países Bajos
  • Kishi Núñez - Boca/Argentina
  • Lizbeth Ovalle - Tigres/México
  • Ally Sentnor - KC Current/Estados Unidos
  • Khadija Shaw - Manchester City/Jamaica

Premio The Best al once masculino y femenino de la FIFA

El galardón que busca formar al equipo ideal de ambos géneros tiene más de 100 nominados, entre ellos, aparecen seis argentinos: Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

The Best 2025, en vivo: dónde ver por TV y ONLINE

La ceremonia podrá verse en directo a través de FIFA+, la plataforma de streaming de la Casa Madre del fútbol mundial.

