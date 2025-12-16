The Best 2025: horario, dónde ver en vivo y quiénes son los argentinos nominados

A qué hora serán los The Best 2025, país por país
- 13.35: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 12.35: Bolivia y Venezuela
- 11.35: Ecuador, Perú, Colombia y Estados Unidos (Este-EST)
- 10.35: México y Estados Unidos (Central-CST)
- 09.35: Estados Unidos (Montaña-MST)
- 08.35: Estados Unidos (Pacífico-PST)
Nominados The Best al Jugador de la FIFA
- Ousmane Dembélé - PSG/Francia
- Achraf Hakimi - PSG/Marruecos
- Lamine Yamal - Barcelona/España
- Harry Kane - Bayern Múnich/Inglaterra
- Kylian Mbappé - Real Madrid/Francia
- Nuno Mendes - PSG/Portugal
- Cole Palmer - Chelsea/Inglaterra
- Pedri - Barcelona/España
- Raphinha - Barcelona/Brasil
- Mohamed Salah - Liverpool/Egipto
- Vitinha - PSG/Portugal
Nominados The Best al Arquero FIFA
- Alisson Becker - Liverpool/Brasil
- Thibaut Courtois - Real Madrid/Bélgica
- Gianluigi Donnarumma - PSG y Manchester City/Italia
- Emiliano Martínez - Aston Villa/Argentina
- Manuel Neuer - Bayern Múnich/Alemania
- David Raya - Arsenal/España
- Yann Sommer - Inter/Suiza
- Wojciech Szczsny - Barcelona/Polonia
Nominados The Best al Entrenador FIFA
- Javier Aguirre - México
- Mikel Arteta - Arsenal
- Luis Enrique - PSG
- Hansi Flick - Barcelona
- Enzo Maresca - Chelsea
- Roberto Martínez - Portugal
- Arne Slot - Liverpool
Nominadas The Best a la Jugadora FIFA
- Sandy Baltimore - Chelsea/Francia
- Nathalie Björn - Chelsea/Suecia
- Aitana Bonmatí - Barcelona/España
- Lucy Bronze - Chelsea/Inglaterra
- Mariona Caldentey - Arsenal/España
- Temwa Chawinga - KC Current /Malawi
- Kadidiatou Diani - Olympique Lyon/Francia
- Melchie Dumornay - Olympique Lyon/Haití
- Patri Guijarro - Barcelona/España
- Lindsey Heaps - Olympique Lyon/Estados Unidos
- Lauren James - Chelsea/Inglaterra
- Chloe Kelly - Arsenal y Manchester City/Inglaterra
- Ewa Pajor - Barcelona/Polonia
- Claudia Pina - Barcelona/España
- Alexia Putellas - Barcelona/España
- Alessia Russo - Arsenal/Inglaterra
- Leah Williamson - Arsenal/Inglaterra
Nominadas The Best a la Arquera FIFA
- Ann-Katrin Berger - Gotham/Alemania
- Cata Coll - Barcelona/España
- Christiane Endler - Olympique Lyon/Chile
- Hannah Hampton - Chelsea/Inglaterra
- Anna Moorhouse - Orlando Pride/Inglaterra
- Chiamaka Nnadozie - PSG y Brighton/Nigeria
- Phallon Tullis-Joyce - Manchester United/Estados Unidos
Nominados The Best al Entrenador de Fútbol Femenino FIFA
- Sonia Bompastor - Chelsea
- Jonatan Giráldez - Washington Spirit y Olympique Lyon
- Seb Hines - Orlando Pride
- Renée Slegers - Arsenal
- Sarina Wiegman - Inglaterra
Premio Puskás de la FIFA
- Alerrando - Vitória/Brasil
- Alessandro Deiola - Cagliari/Italia
- Pedro de la Vega - Argentina/Seattle Sounders
- Santiago Montiel - Independiente/Argentina
- Amr Nasser - Pharco/Egipto
- Carlos Orrantía - Atlas/México
- Lucas Ribeiro - Mamelodi Sundowns/Brasil
- Declan Rice - Arsenal/Inglaterra
- Rizky Ridho - Persija Jakarta/Indonesia
- Kevin Rodrigues - Kasimpaa/Portugal
- Lamine Yamal - Barcelona/España
Premio Marta de la FIFA
- Jordyn Bugg - Seattle Reign/Estados Unidos
- Mariona Caldentey - Arsenal/España
- Ashley Cheatley - Brentford/Inglaterra
- Kyra Cooney-Cross - Arsenal/Australia
- Jon Ryong-jong - Corea del Norte
- Marta - Orlando Pride/Brasil
- Vivianne Miedema - Manchester City/Países Bajos
- Kishi Núñez - Boca/Argentina
- Lizbeth Ovalle - Tigres/México
- Ally Sentnor - KC Current/Estados Unidos
- Khadija Shaw - Manchester City/Jamaica
Premio The Best al once masculino y femenino de la FIFA
El galardón que busca formar al equipo ideal de ambos géneros tiene más de 100 nominados, entre ellos, aparecen seis argentinos: Emiliano Martínez, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez y Lionel Messi.