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La picante reacción de Felipe Fort a las fotos de su hermana Martita en microbikini

Felipe Fort comentó una serie de imágenes de su hermana Marta Fort en bikini desde las playas de Miami y generó revuelo en las redes.

14 jul 2026, 09:30
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La picante reacción de Felipe Fort a las fotos de su hermana Martita en microbikini

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La picante reacción de Felipe Fort a las fotos de su hermana Martita en microbikini

La picante reacción de Felipe Fort a las fotos de su hermana Martita en microbikini

Marta Fort se encuentra realizando su camino en los medios y con mucha repercusión con su cobertura del Mundial 2026 para Blender, donde suele mostrar el contenido registrado en los estadios donde juega la Selección Argentina y las conversaciones con los miles de hinchas que viajaron a Estados Unidos para alentar al equipo que dirige Lionel Scaloni.

En la previa el trascendental partido con Inglaterra por las semifinales, Marta Fort compartió una serie de postales en bikini desde la playa que sacudieron Instagram. "Parada por Mia y seguimos", expresó la joven ante una serie de postales disfrutando del calor en medio de la arena y el mar de Miami.

Lo cierto es que entre la gran cantidad de comentarios, me gusta y reacciones que recibió Marta Fort en la publicación con sus sexies fotos en Instagram se destacó una en particular: la de su hermano Felipe Fort.

El joven irrumpió en el posteo de su hermana con una fuerte advertencia para los usuarios: “Ojito con mi hermana que los estoy leyendo”, escribió el joven entre los tantos comentarios que tuvo la publicación a puro elogio para la figura de Martita, quien suele dedicar tiempo a diario al entrenamiento en el gimnasio.

"Cuánta belleza", "bomba", "divina", fueron algunos de los elogios que recibió las fotos de Marta Fort en la playapor parte de sus fans virtuales.

Felipe Fort había vuelto a la actividad en Instagram hace un tiempo después de que a mediados de junio había comunicado una sorpresiva decisión. "Me borro IG. Cualquier cosa al WPP", anunciaba por ese entonces. Sin embargo, con el correr de los días reactivó su cuenta y regresó a la red social.

Qué se encuentra haciendo Marta Fort en el Mundial 2026 y por qué se volvió viral en el Mundial 2026

Marta Fort está en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 como enviada del canal de streaming Blender, haciendo contenido y entrevistas sobre la Selección Argentina y el ambiente del torneo.

Viajó a distintas sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos donde muestra cómo se vive la competencia futbolística desde la mirada de su generación.

La hija de Ricardo Fort anima móviles con hinchas y se muestra en redes con looks especiales para cada partido de Argentina, usando la camiseta de la Selección como cábala y compartiendo selfies y videos antes de ir a los estadios.

Su cobertura suma millones de visualizaciones e interacciones en Instagram, TikTok y YouTube, donde se volvió viral por su estilo espontáneo y sin filtro.

     

 

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