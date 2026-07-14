La picante reacción de Felipe Fort a las fotos de su hermana Martita en microbikini

"Cuánta belleza", "bomba", "divina", fueron algunos de los elogios que recibió las fotos de Marta Fort en la playapor parte de sus fans virtuales.

Felipe Fort había vuelto a la actividad en Instagram hace un tiempo después de que a mediados de junio había comunicado una sorpresiva decisión. "Me borro IG. Cualquier cosa al WPP", anunciaba por ese entonces. Sin embargo, con el correr de los días reactivó su cuenta y regresó a la red social.

Qué se encuentra haciendo Marta Fort en el Mundial 2026 y por qué se volvió viral en el Mundial 2026

Marta Fort está en Estados Unidos cubriendo el Mundial 2026 como enviada del canal de streaming Blender, haciendo contenido y entrevistas sobre la Selección Argentina y el ambiente del torneo.

Viajó a distintas sedes del Mundial 2026 en Estados Unidos donde muestra cómo se vive la competencia futbolística desde la mirada de su generación.

La hija de Ricardo Fort anima móviles con hinchas y se muestra en redes con looks especiales para cada partido de Argentina, usando la camiseta de la Selección como cábala y compartiendo selfies y videos antes de ir a los estadios.

Su cobertura suma millones de visualizaciones e interacciones en Instagram, TikTok y YouTube, donde se volvió viral por su estilo espontáneo y sin filtro.