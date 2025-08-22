Maxi López denunció a Mauro Icardi por violencia y pidió que no vea a sus hijos

Embed

Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de violencia sexual y física

Luego de las recientes declaraciones de Wanda Nara sobre Mauro Icardi, Laura Ubfal reveló datos exclusivos este jueves en el programa LAM (América TV), tras haber mantenido una conversación directa con la empresaria.

"Hasta ahora todo el tema era civil, por la plata, por la casa, y hay todo un tema penal, que va por otro carril", comenzó explicando la periodista. También añadió: "Esta semana van a ampliar todas las declaraciones por violencia".

Uno de los aspectos más sensibles tiene que ver con las hijas de Wanda. "Las nenas van tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas", expresó Ubfal.

Además, la comunicadora compartió un mensaje que recibió directamente de Wanda: "Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció, un colegio no se presta algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última 'en presencia de mis hijos'".

De acuerdo a lo que explicó Ubfal, hay seis causas judiciales en curso. "Lo de violencia sexual hasta ahora no lo sabíamos", subrayó.

Más adelante, la periodista continuó leyendo los textos enviados por Wanda: "La violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats con la prueba de abuso. Esta semana me llaman para presentar de nuevo mi teléfono. Hay infinidades de detalles de violencia y hacia la China también. La Justicia penal tendrá todo mi celular escaneado".