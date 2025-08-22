Maxi López denunció a Mauro Icardi por violencia y pidió que no vea a sus hijos

El Wandagate sumó un nuevo episodio este viernes, cuando Adrián Pallares reveló en Intrusos (América TV) que Maxi López presentó una denuncia contra Mauro Icardi por hechos de violencia.
Según revelaron en Intrusos, Maxi López denunció a Mauro Icardi por "violento" y pidió que no tenga contacto con sus hijos.
"Maxi pidió que Mauro no tuviera vínculo con sus hijos", contó Pallares. "Esto surgió por el informe que hace el colegio", sumó el panelista Pablo Layús.
Según detallaron en el programa, el pedido de López apunta a que sus hijos no mantengan contacto con Icardi. "El padre pide que sus hijos no vean a Icardi. Están presentados papeles de Maxi López. Te digo que Maxi López no es fanático de Wanda Nara, no es que se pone del lado de Wanda”, remarcó el presentadoe.
Acto seguido, la periodista Karina Iavícoli aportó su mirada sobre la situación: “Hoy es mejor negocio para Maxi López estar de acuerdo con Wanda que tenerla en contra, entendió que es más problema tenerla de enemiga que tenerla al lado”.
Luego de las recientes declaraciones de Wanda Nara sobre Mauro Icardi, Laura Ubfal reveló datos exclusivos este jueves en el programa LAM (América TV), tras haber mantenido una conversación directa con la empresaria.
"Hasta ahora todo el tema era civil, por la plata, por la casa, y hay todo un tema penal, que va por otro carril", comenzó explicando la periodista. También añadió: "Esta semana van a ampliar todas las declaraciones por violencia".
Uno de los aspectos más sensibles tiene que ver con las hijas de Wanda. "Las nenas van tener que ser sometidas a Cámara Gesell y esto es lo que más le duele, porque son testigos de todo. La violencia de Icardi se trasladó ahora a las chicas", expresó Ubfal.
Además, la comunicadora compartió un mensaje que recibió directamente de Wanda: "Hubo mucha violencia, por eso el colegio lo denunció, un colegio no se presta algo así si no es grave. Hubo violencia sexual y física, y la última 'en presencia de mis hijos'".
De acuerdo a lo que explicó Ubfal, hay seis causas judiciales en curso. "Lo de violencia sexual hasta ahora no lo sabíamos", subrayó.
Más adelante, la periodista continuó leyendo los textos enviados por Wanda: "La violencia fue acá, en Argentina, y hay muchos chats con la prueba de abuso. Esta semana me llaman para presentar de nuevo mi teléfono. Hay infinidades de detalles de violencia y hacia la China también. La Justicia penal tendrá todo mi celular escaneado".