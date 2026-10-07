Caputo viajará a Tailandia para avanzar en la revisión del acuerdo con el FMI

Luis Caputo, podría viajar al país asiático y mantener un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. (Foto: archivo)

Una posible reunión con Georgieva

Caputo podría aprovechar su participación en las reuniones internacionales para retomar las conversaciones con las autoridades del Fondo y buscar acercar posiciones sobre los puntos que todavía permanecen pendientes.

La posibilidad de un encuentro con Georgieva se enmarcaría en las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo a nivel técnico sobre la revisión del programa. Ese entendimiento todavía no se habría concretado luego de la visita de la misión a Buenos Aires.

Qué dejó la última misión del Fondo

Durante su estadía en Buenos Aires en septiembre, la delegación del FMI mantuvo reuniones con integrantes del equipo económico para analizar la evolución de las metas establecidas en el acuerdo durante el segundo trimestre.

Al finalizar la visita, el organismo señaló que las conversaciones continuarían con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel técnico. Ese paso todavía estaría pendiente, por lo que las reuniones de octubre podrían convertirse en una instancia para intentar resolver las diferencias restantes.

El reclamo del FMI sobre el crecimiento

La revisión del programa también contempla las advertencias que el Fondo realizó sobre la evolución de la economía argentina.

La vocera del organismo, Julie Kozack, advirtió sobre la necesidad de "asegurar que el crecimiento" -que hasta ahora ha sido sobre todo en los sectores de energía, minería y agricultura- "se amplíe y se distribuya de forma más equitativa entre sectores de la economía, pero también entre trabajadores”.

Durante su conferencia de prensa habitual de los jueves en Washington, Kozack explicó que esos aspectos formaban parte del foco de las conversaciones entre la misión del FMI y el equipo económico encabezado por Caputo.

El organismo también había planteado la necesidad de avanzar en "más inversiones y creación de empleo".