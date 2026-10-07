En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Luis Caputo
FMI
Negociaciones

Caputo viajará a Tailandia para avanzar en la revisión del acuerdo con el FMI

Las reuniones anuales del Fondo y el Banco Mundial se realizarán en Bangkok entre el 12 y el 18 de octubre. El ministro de Economía podría mantener un encuentro con Kristalina Georgieva y buscaría acercar posiciones para completar la tercera revisión del programa.

El ministro de Economía podría mantener un encuentro con Kristalina Georgieva. (Foto: archivo)

El ministro de Economía podría mantener un encuentro con Kristalina Georgieva. (Foto: archivo)

El ministro de Economía, Luis Caputo, participará de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional(FMI) y el Grupo del Banco Mundial (GBM) se celebrarán en Bangkok, Tailandia, entre el 12 y el 18 de octubre, según informaron fuentes de Casa Rosada a A24.

Leé también El Gobierno pagó US$ 795 millones al FMI, mientras que el Banco Central no sumó reservas
El Ministerio de Economía concretó el pago de intereses al organismo. (Foto: archivo)

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo, podría mantener un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, para intentar avanzar en las negociaciones por la tercera revisión del acuerdo con la Argentina.

El viaje del titular del Palacio de Hacienda tendrá lugar pocos días después de la visita de la misión técnica del organismo a Buenos Aires.

La delegación, encabezada por Joyce Wong, jefa de misión para la Argentina, permaneció en el país entre el 21 y el 29 de septiembre para evaluar el cumplimiento de las metas correspondientes al segundo trimestre.

Luis Caputo, podría viajar al país asiático y mantener un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. (Foto: archivo)

Luis Caputo, podría viajar al país asiático y mantener un encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. (Foto: archivo)

Una posible reunión con Georgieva

Caputo podría aprovechar su participación en las reuniones internacionales para retomar las conversaciones con las autoridades del Fondo y buscar acercar posiciones sobre los puntos que todavía permanecen pendientes.

La posibilidad de un encuentro con Georgieva se enmarcaría en las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo a nivel técnico sobre la revisión del programa. Ese entendimiento todavía no se habría concretado luego de la visita de la misión a Buenos Aires.

Qué dejó la última misión del Fondo

Durante su estadía en Buenos Aires en septiembre, la delegación del FMI mantuvo reuniones con integrantes del equipo económico para analizar la evolución de las metas establecidas en el acuerdo durante el segundo trimestre.

Al finalizar la visita, el organismo señaló que las conversaciones continuarían con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel técnico. Ese paso todavía estaría pendiente, por lo que las reuniones de octubre podrían convertirse en una instancia para intentar resolver las diferencias restantes.

El reclamo del FMI sobre el crecimiento

La revisión del programa también contempla las advertencias que el Fondo realizó sobre la evolución de la economía argentina.

La vocera del organismo, Julie Kozack, advirtió sobre la necesidad de "asegurar que el crecimiento" -que hasta ahora ha sido sobre todo en los sectores de energía, minería y agricultura- "se amplíe y se distribuya de forma más equitativa entre sectores de la economía, pero también entre trabajadores”.

Durante su conferencia de prensa habitual de los jueves en Washington, Kozack explicó que esos aspectos formaban parte del foco de las conversaciones entre la misión del FMI y el equipo económico encabezado por Caputo.

El organismo también había planteado la necesidad de avanzar en "más inversiones y creación de empleo".

En pocas palabras

  • Caputo en Tailandia: El ministro de Economía viajará a Bangkok para participar de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial.
  • Negociación clave: Buscará reunirse con Kristalina Georgieva para avanzar en la tercera revisión del acuerdo con la Argentina.
  • Advertencia del FMI: El organismo reclamó que el crecimiento económico se amplíe y distribuya de forma más equitativa entre sectores y trabajadores.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Caputo FMI Tailandia
Notas relacionadas
El FMI le advirtió al Gobierno la necesidad de que "el crecimiento se amplíe y se distribuya en forma equitativa"
La fuerte advertencia de Georgieva del FMI por los "peligros laborales" de la Inteligencia Artificial
Luis Caputo analizó el triunfo de Bolsonaro en Brasil y destacó su "afinidad política" con el Gobierno argentino
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar