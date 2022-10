Live Blog Post

09:20 El BCRA acumuló un récord de reservas en septiembre y Economía prepara medidas

Tal como no sucedía hace mucho tiempo, el Banco Central (BCRA) sumó casi US$ 5.000 millones a sus reservas en septiembre, una cifra inédita para un solo mes, lo cual permitió cumplir con la meta de acumulación acordada con el FMI y que, desde hoy, buscarán ser fortalecidas con el anuncio de medidas tendientes a promover exportaciones y a limitar maniobras especulativas de importadores.

En concreto, el Programa de Incremento Exportador o "dólar soja" incentivó la liquidación de US$ 8.123 millones de ese grano y derivados en septiembre -un mes de en el que las exportaciones del agro históricamente son un tercio de ese valor- de los cuales US$ 7.646 millones ya entraron al mercado cambiario y, el resto, ingresará hasta el martes.

El BCRA embolsó US$ 4.968 millones (64% del total ingresado a través del Programa) y culminó el mes con un nivel de reservas de US$ 37.621 millones, unos US$ 890 millones más que a principios de mes, ya que hubo que pagar un vencimiento de US$ 2.600 millones al FMI.