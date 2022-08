Live Blog Post

11:05 - Economía coloca deuda por US$ 1.134 millones en el Sector Público Nacional

Las secretarías de Finanzas y de Hacienda dispusieron la emisión de una letra del Tesoro a 180 días por US$ 1.134,27 millones, a ser suscripta por jurisdicciones, entidades, empresas, entes y fondos fiduciarios del Sector Público Nacional, a través de la resolución conjunta 32/2022, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La letra tiene como fecha de emisión el 2 de setiembre próximo y de vencimiento el 1 de marzo de 2023, por un plazo de 180 días.

La emisión es por US$ 1.134.273.759,49 con cupón cero y un precio de suscripción de US$ 983,03 por cada valor nominal original US$ 1.000; lo que da un rendimiento de 1,7262%.