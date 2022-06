Dos de las tres metas del acuerdo con el FMI se flexibilizarán en el segundo trimestre: las cifras que preocupan al Gobierno

Tal como adelantó A24.com, se trata de dos metas que los analistas ya veían complicadas de alcanzar hacia fines de junio, con las reservas en bajos niveles y el gasto público muy por encima de los ingresos. Resta saber si el Gobierno efectivamente pedirá el "waiver" o indulto para poder "incumplir" alguno de los puntos aunque ante la consulta de este medio fuentes oficiales respondieron que por el momento, "no está en evaluación" la aplicación de medidas en caso de que no se alcancen las metas del segundo semestre.

En una transmisión, Rice subrayó que “los objetivos anuales no cambiaron” en términos de metas fiscales, política monetaria y acumulación de reservas internacionales en el Banco Central.

Pesce.webp El Banco Central no logra acumular reservas pese a la cosecha récord del agro

“Dado el efecto de la guerra en Ucrania, y el tema estacional, se revisarán las metas trimestrales; en términos practicos reflejará este shock, aunque sin cambios en la pauta anual: esto pasa en términos regulares en los programas del FMI”, afirmó el vocero de la entidad multilateral de crédito.

Las cifras de cara a la segunda revisión

Hacia el segundo trimestre que terminará con el mes de junio el panorama se empantana. El Banco Central sufre dificultades para acumular reservas. En cinco meses sólo logró totalizar US$1.526 millones mientras que, en sólo un mes, deberá alcanzar los US$2.600 millones para cumplir con el Fondo.

Al finalizar junio, la entidad que dirige Miguel Pesce debería tener US$6.425 millones de reservas netas, pero según la consultora Eco Go, cerró mayo en US$3.852. “El segundo trimestre es el de oro y es poco probable que se llegue al objetivo del tercer trimestre si no hay un período anterior cumplido en forma abultada”, analizó la directora de Eco Go, Marina Dal Poggetto. En coincidencia, Lorenzo Sigaut Gravina, de Equilibra, aclaró: "Sobre la acumulación de reservas, el estado de situación es que hay que llegar a casi el doble de lo que tenemos y mayo vino más lento de lo deseado".

Kristalina directora FMI.jpg

La meta fiscal también peligra: En los primeros cuatro meses del 2022, el déficit acumuló un 0,4% del producto. “Los altos niveles de inflación presionan mayores gastos de asistencia social al mismo tiempo que presionan sobre un programa financiero que agota las fuentes financieras (endeudamiento y emisión”, indicó un informe de Eco Go.

Además, se suma la presión de la meta monetaria. En abril se logró refinanciar un 80% de la deuda en pesos y en mayo, el rollover aumentó a 106%. Sin embargo, “dado el perfil de los vencimientos hacia el resto del año y el nuevo déficit proyectado, el Gobierno deberá refinanciar un 130% todos los vencimientos en pesos”, advirtió el estudio de Eco Go, a la vez que el economista de Equilibra expuso: “En la medida que tenés mas déficit, tenés que colocar más deuda en el mercado de pesos. A mas déficit es más difícil que consigas financiamiento y tenés que emitir más”.

¿Cuándo se hará el desembolso de la primera revisión trimestral?

El acuerdo alcanzado por el staff y la Argentina "está sujeto a la aprobación del directorio", recordó Rice, si bien no pudo precisar la fecha aún.

"No tengo una fecha precisa aún. Normalmente se da entre tres a seis semanas", dijo respecto de la reunión del directorio que tratará el caso argentino.