El Banco Central flexibilizó el cepo para freelancers: ¿quiénes podrán cobrar en dólares?

El régimen de excepción a la obligación de liquidación de divisas se extenderá también a las empresas del sector, que tendrán libre disponibilidad de divisas por un porcentaje del incremento de las ventas externas que realicen este año respecto de 2021.

Así lo anunciaron este mediodía los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el presidente del BCRA, Miguel Pesce, frente a representantes de empresas del sector.

El régimen será "retroactivo al 1 de enero, por lo que se podrá disponer hasta fin de año del total anual", detalló el BCRA esta tarde en un comunicado, lo que habilita a empresas y trabajadores a disponer de ese monto en los meses restantes del año.

Dolar dólares.jpg Eventualmente "el piso para el dólar MEP sería 195 pesos", destaca en analista que se escuda en el pseudónimo de "José Tasa".

"La condición para usar este mecanismo es que no adquiera divisas a través del sistema financiero (concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera 90 días antes de la acreditación de los fondos y se comprometan a no realizarlo por los 90 días subsiguientes). Los ingresos por encima de dicho monto deberán ser liquidados", detalló el Central.

¿Quiénes podrán cobrar en dólares?

Los conceptos de las exportaciones de servicios considerados en la norma son:

Mantenimiento y reparaciones

Servicios de construcción

Servicios de telecomunicaciones

Servicios de informática

Servicios de información

Cargos por el uso de la propiedad intelectual

Servicios de investigación y desarrollo

Servicios jurídicos, contables y gerenciales

Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública

Servicios arquitectónicos, de ingeniería y otros servicios técnicos

Servicios relacionados con el comercio

Otros servicios empresariales

Servicios audiovisuales y conexos

Otros servicios personales, culturales y recreativos

Otros servicios de salud.

Banco Central 1.jpg El Banco Central volvió a subir las tasas de interés a partir de este lunes.

¿Cómo se aplicará la flexibilización en empresas?

Las empresas locales, por su parte, podrán obtener una “certificación de aumento de ingresos por cobros de exportaciones de servicios en el año 2022”, que sólo podrá ser destinada al pago de salarios de sus trabajadores por hasta el mínimo entre 50% del aumento de las exportaciones de servicios en el acumulado de 2022 respecto de la totalidad del año 2021; y 20% de las remuneraciones brutas para lo que resta de 2022.

"Este mecanismo podrá ser utilizado solo en la medida en que la firma no registre incumplimientos a la fecha en materia de ingresos y liquidación de exportaciones de servicios, se comprometa a liquidar los fondos que no hayan sido destinados al pago de remuneraciones, y que no hayan concertado ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera 90 días antes de la certificación y se comprometan a no realizarlo por los 90 días subsiguientes" detalló el Central

"El BCRA está desarrollando un sistema online que pondrá a disposición de las entidades financieras para controlar la utilización de este mecanismo", explicó la autoridad monetaria.

¿Cuántos dólares genera la economía del conocimiento al año?

El sector de la economía del conocimiento es el sector exportador más importante luego del de oleaginoso-cerealero y está conformado por cuatro cadenas productivas: servicios empresariales, industrias culturales, investigación y desarrollo, y software y servicios informáticos.

En el 2021 las exportaciones del sector fueron de U$S 6.500 millones y, en conjunto, tiene un peso del 5,4% en del PBI y del 7,1% del total de exportaciones de bienes y servicios.

Desde 2020 que el sector tiene un régimen especial de promoción y en 2022 se eliminaron todas las retenciones que habían sido establecidas en 2018 sobre todos los servicios locales comercializados en el exterior.