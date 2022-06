El Bitcoin se hunde a valores históricos y una de las principales empresas del sector impuso un "corralito" por la ola de retiros

Los inversionistas cripto comenzaron a hacer pedidos de retiro en la administradora, situación que la obligó a suspender la entrega de Bitcoin durante unas horas y la reanudó pero en forma parcial realizando algunas advertencias sobre las operaciones.

En horas de la tarde de Argentina se conoció un comunicado en el que Binance aseguró que se había reanudado el retiro de BTC pero alertó que aún continuaban los inconvenientes. “Todavía estamos trabajando para procesar los retiros pendientes de la red de Bitcoin (BTC) y se estima que esto se completará en las próximas horas”, anunció la empresa en un comunicado.

Binance.jpg

La decisión fogoneó el temor y el desconcierto en los inversores que quisieron sacar sus inversiones para protegerlas provocando la restricción de retiros por parte de la exchange. La compañía alertó que “los retiros pendientes de la red de Bitcoin (BTC) serán rechazados” y les solicitó a los usuarios que “deberán volver a enviar sus solicitudes de retiro”.

Criptomonedas: el temor de la inflación se suma a problemas internos

Entre las criptomonedas, durante el fin de semana último se registró una salida de capitales de más de US$ 200.000 millones. La caída también afectaba a otras “criptos” alternativas como Ethereum (ETH) que mermaba un 20,17%, según reportó el portal Coinmarketcap.

Desde noviembre de 2021 cuando alcanzó un pico de US$ 67.617, el bitcoin perdió más de un tercio de su valor con un retroceso del 65% mientras que la capitalización de todo el mercado de criptomonedas cayó de US$ 3 billones a US$ 959.720 millones. Pese a ser consideradas como “un refugio de valor”, las criptomonedas no escaparon de los problemas que afectan al resto de la economía y las finanzas.

Pero en las criptomonedas se suman los problemas en su ecosistema, incluyendo, en mayo último, una corrida en la stablecoin Terra que provocó un efecto contagio y una pérdida de confianza en todas las monedas de digitales en general.