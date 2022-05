El dólar blue subió este martes y cerró a su valor más alto del mes

No obstante, aún sigue lejos del récord histórico que marcó a fines de enero del 2022, cuando la moneda cotizó por encima de los $223, punto desde el que descendió hasta volver a perforar la barrera de los $200.

¿A cuánto cerraron el dólar MEP y CCL?

De esta manera, la cotización paralela de la City porteña se acerca cada vez más a los dólares financieros, que anotaron bajas en la jornada de hoy. Mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) descendió un 0,8% a $211,45, el dólar Bolsa o MEP lo hizo en un 1%, y cerró a 209,5%.

Bolsa de comercio.jpg El dólar blue se acerca a las cotizaciones bursátiles

¿A cuánto cotiza el dólar oficial?

En tanto, el dólar oficial terminó hoy en $123,54, con una suba de 28 centavos en relación a la víspera y al sumar el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $160,60 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $203,84.

Fuentes de mercado indicaron que el Banco Central finalizó la jornada de hoy con un saldo neutro por su intervención en el segmento mayorista.

Así, la brecha del blue con el mayorista, que finalizó la jornada a $118,07, se ubicó en 76,16%.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 194 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 196 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 380 millones.