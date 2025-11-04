Mercados: el dólar oficial recupera terreno y sube

El dólar oficial cotiza este martes 4 de noviembre a $1450 para la compra y $1500 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA).
Tras cerrar la mejor semana de su historia, el índice de acciones líderes muestra un nuevo aumento. El mercado espera más novedades locales y externas.
El dólar recupera terreno y las acciones argentinas en Wall Street tuvieron operan a la baja
El dólar oficial cotiza este martes 4 de noviembre a $1450 para la compra y $1500 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA).
El dólar blue opera a $1425 para la compra y a $1445 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el dólar mayorista abre la jornada a $1482.
El tipo de cambio mayorista se vende a $1.482, luego de que ayer subiera $37 (+2,6%). De esta manera, está apenas a 1% debajo del techo de la banda, hoy en $1.498. En tanto, en el Banco Nación (BNA) la divisa norteamericana cotiza a $1.500 para la venta.
De esa manera, el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.950. En el tramo financiero, el dólar MEP se vende a $1.500,47; en tanto, el contado con liquidación (CCL) opera en $1.521,99.
Las cotizaciones de las distintas alternativas para acceder al dólar en la Argentina:
Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este martes, tras un arranque de semana positivo. Los malos datos del sector manufacturero norteamericano que se conocieron ayer, sumado a un balance trimestral de Palantir que decepcionó a los inversores, generaron incertidumbre en las operaciones del 'premarket'.
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,99% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,28%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones cae 0,71%.
Esta jornada se conocerán los resultados trimestrales de AMD, uno de los jugadores más importantes en el mercado de semiconductores y que recientemente firmó un acuerdo con OpenAI.
En la previa, las acciones con mayores subas son Henry Schein (+7,6%), Incyte Corporation (+1,4%) y Clorox Co (+1,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Archer-Daniels-Mid (-7,6%) y Palantir (-6,4%).