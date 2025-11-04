Mercados: el dólar oficial recupera terreno y sube

A cuánto cotizan los dólares financieros

Las cotizaciones de las distintas alternativas para acceder al dólar en la Argentina:

Dólar blue: $1445;

Dólar oficial: $1500;

Dólar tarjeta: $1950

Dólar mayorista: $1482;

Dólar MEP: $1500,47;

Dólar CCL: $1521,99;

Dólar Cripto: $1482,69.

Wall Street se hunde por malos datos de la economía de EE.UU.

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este martes, tras un arranque de semana positivo. Los malos datos del sector manufacturero norteamericano que se conocieron ayer, sumado a un balance trimestral de Palantir que decepcionó a los inversores, generaron incertidumbre en las operaciones del 'premarket'.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,99% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,28%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones cae 0,71%.

Esta jornada se conocerán los resultados trimestrales de AMD, uno de los jugadores más importantes en el mercado de semiconductores y que recientemente firmó un acuerdo con OpenAI.

En la previa, las acciones con mayores subas son Henry Schein (+7,6%), Incyte Corporation (+1,4%) y Clorox Co (+1,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Archer-Daniels-Mid (-7,6%) y Palantir (-6,4%).