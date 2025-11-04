En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Dólar
Acciones
Mercados

Mercados: el dólar oficial recupera terreno y sube

Tras cerrar la mejor semana de su historia, el índice de acciones líderes muestra un nuevo aumento. El mercado espera más novedades locales y externas.

El dólar recupera terreno y las acciones argentinas en Wall Street tuvieron operan a la baja

El dólar recupera terreno y las acciones argentinas en Wall Street tuvieron operan a la baja

El dólar oficial cotiza este martes 4 de noviembre a $1450 para la compra y $1500 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina (BNA).

Leé también El Gobierno cerró su gran semana electoral con baja del riesgo país y dólar estable
Buen cierre de semana. Baja el riesgo país, el dólar se mantiene,como el riesgo país y suben los bonos y las acciones. (Foto: A24.com)

El dólar blue opera a $1425 para la compra y a $1445 para la venta en la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, el dólar mayorista abre la jornada a $1482.

El tipo de cambio mayorista se vende a $1.482, luego de que ayer subiera $37 (+2,6%). De esta manera, está apenas a 1% debajo del techo de la banda, hoy en $1.498. En tanto, en el Banco Nación (BNA) la divisa norteamericana cotiza a $1.500 para la venta.

De esa manera, el dólar tarjeta o turista, equivalente al oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.950. En el tramo financiero, el dólar MEP se vende a $1.500,47; en tanto, el contado con liquidación (CCL) opera en $1.521,99.

A cuánto cotizan los dólares financieros

Las cotizaciones de las distintas alternativas para acceder al dólar en la Argentina:

  • Dólar blue: $1445;
  • Dólar oficial: $1500;
  • Dólar tarjeta: $1950
  • Dólar mayorista: $1482;
  • Dólar MEP: $1500,47;
  • Dólar CCL: $1521,99;
  • Dólar Cripto: $1482,69.

Wall Street se hunde por malos datos de la economía de EE.UU.

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este martes, tras un arranque de semana positivo. Los malos datos del sector manufacturero norteamericano que se conocieron ayer, sumado a un balance trimestral de Palantir que decepcionó a los inversores, generaron incertidumbre en las operaciones del 'premarket'.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 baja 0,99% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,28%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones cae 0,71%.

Esta jornada se conocerán los resultados trimestrales de AMD, uno de los jugadores más importantes en el mercado de semiconductores y que recientemente firmó un acuerdo con OpenAI.

En la previa, las acciones con mayores subas son Henry Schein (+7,6%), Incyte Corporation (+1,4%) y Clorox Co (+1,7%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Archer-Daniels-Mid (-7,6%) y Palantir (-6,4%).

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Dólar Acciones
Notas relacionadas
En septiembre, los argentinos compraron más de US$ 5.000 millones en el mercado de cambios
El dólar oficial cerró en $1.500 y las acciones argentinas en Wall Street tuvieron ganancias de hasta 11%
El dólar oficial se mantuvo estable este jueves mientras los ADRs tuvieron bajas de hasta 5% en Wall Street
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar