El FMI recortó las perspectivas de crecimiento de la Argentina para este año

argentina fmi abril 2026 Las nuevas metas calculadas por el FMI para la Argentina. Son menos favorables que las de hace 4 meses. (foto: FMI)

Coincidencia con los "factores externos"

Luis Caputo habló de la Guerra en Medio Oriente y la suba del petróleo para explicar en parte el 3% o un poco más para marzo. En la presentación del nuevo informe de perspectivas globales, también alerta por los factores derivados de un conflicto que se prolonga.

En su informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO), el organismo ahora prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá un 3,5%. Es decir, sigue en alza, pero implica una baja de medio punto porcentual respecto de la estimación realizada en octubre.

argentina segun el FMI en abril La Argentina crecerá en este 2026, pero perdió medio punto en la nueva evaluación del FMI. (Foto: FMI)

La inflación, un problema que vuelve

En sus frecuentes opiniones sobre la Argentina, los funcionarios del FMI ponderan el esfuerzo en lograr la baja significativa de la inflación. Pero este nueva entrega de las proyecciones cambia la perspectiva. Sube nada menos que al doble la pauta inflacionaria del país. Hace apenas 4 meses, la previsión estaba en el 16%. Ahora, la coloca en el 30,4% prácticamente el doble de lo que había calculado previamente. Esta revisión se da en un escenario internacional complejo que el propio FMI caracteriza como un “choque de oferta negativo”, marcado por el aumento de los costos globales a raíz del conflicto en Medio Oriente.

inflacion abril fmi Ahora, el FMI prevé una inflación del doble para el país de lo que estimaba a fin de 2025. (Foto: FMI)

Peor todavía si se coteja con lo que figura oficialmente para el Gobierno argentino. La inflación calculada en el presupuesto de 2026 - el primero que elaboró el gobierno de Milei - establece solo el 10%.