El FMI recortó las perspectivas de crecimiento de la Argentina para este año
La semana pasada hubo un advertencia de la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, por las consecuencias globales de la guerra en Medio Oriente. Al presentar la actualización del reporte mundial, bajó las expectativas para la Argentina.
El FMI rebaja la pauta del crecimiento de la Argentina. (Foto: A24.com)
"Vienen los 18 mejores meses para la Argentina". La frase la dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, el día lunes y la repitió este martes en la reunión de la Cámara de Comercio de EE.UU. en la Argentina. Sin embargo, desde El Fondo Monetario Internacional (FMI), hay otro análisis. Se presentó la actualización del Reporte Económico Mundial ( WEO, por sus siglas en inglés) y allí el panorama es otro. El FMI ajustó sus proyecciones para el país, con una recuperación más lenta y una suba de precios mayor a la esperada en octubre pasado.
El informe de expectativas, marca un retroceso con relación a lo previsto sobre fines del año pasado. La Argentina era uno de los países que más iba a crecer en el mundo y el mejor de la región, definitivamente. Pero ahora, la perspectiva es otra: pasará a tener un crecimiento de 3,5% en el Producto Bruto Interno (PBI) y una inflación anual esperada del 30,4%, casi el doble de la proyección anterior. El FMI estimaba en su informe anterior un crecimiento del 4% del PBI.
Por otra parte, el presupuesto nacional, votado por el Congreso, establece para todo 2025 una inflación del 10%. La pérdida de 0,5 puntos porcentuales responde, según el FMI, al impacto de la menor demanda global y las dificultades provocadas por la guerra y el cierre de rutas comerciales.
Otro de los temas que preocupan - por fuera del informe - es que la Argentina puede comprar muchas más divisas por parte del Banco Central, pero no acumula como se comprometió ante el organismo. Todos estos datos se conocen cuando el país está esperando el resultado de la segunda revisión del plan de Facilidades Extendida por parte del FMI, con el tema del fortalecimiento de reservas como asunto central.
Coincidencia con los "factores externos"
Luis Caputo habló de la Guerra en Medio Oriente y la suba del petróleo para explicar en parte el 3% o un poco más para marzo. En la presentación del nuevo informe de perspectivas globales, también alerta por los factores derivados de un conflicto que se prolonga.
En su informe de Perspectivas Económicas Globales (WEO), el organismo ahora prevé que el Producto Interno Bruto (PIB) del país crecerá un 3,5%. Es decir, sigue en alza, pero implica una baja de medio punto porcentual respecto de la estimación realizada en octubre.
La inflación, un problema que vuelve
En sus frecuentes opiniones sobre la Argentina, los funcionarios del FMI ponderan el esfuerzo en lograr la baja significativa de la inflación. Pero este nueva entrega de las proyecciones cambia la perspectiva. Sube nada menos que al doble la pauta inflacionaria del país. Hace apenas 4 meses, la previsión estaba en el 16%. Ahora, la coloca en el 30,4% prácticamente el doble de lo que había calculado previamente. Esta revisión se da en un escenario internacional complejo que el propio FMI caracteriza como un “choque de oferta negativo”, marcado por el aumento de los costos globales a raíz del conflicto en Medio Oriente.
Peor todavía si se coteja con lo que figura oficialmente para el Gobierno argentino. La inflación calculada en el presupuesto de 2026 - el primero que elaboró el gobierno de Milei - establece solo el 10%.