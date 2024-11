La Justicia de Estados Unidos dio una recomendación a favor de la Argentina por el caso YPF

El fondo del planteo del departamento de Justicia del gobierno de Joe Biden se basa en la posible violacion de normas sobre la inmunidad soberana de los estados. Además, alerta sobre el peligro de futuros casos de reciprocidad que podría presentar nuestro país.

acciones de YPF juicio.jpg

Esta comunicación no es vinculante para la decisión final de la jueza. La empresa tiene un valor actual de US$5.100 millones, por lo que el fallo, si se ejecutara, implicaría pagar un monto tres veces superior. La nota del Departamento de Justicia, que es a favor de la Argentina, se conoció un día después del triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos.

Caso YPF: una recomendación muy beneficiosa para el país

La sugerencia - de nuevo, no es vinculante para la decisión de la jueza - es muy importante para la Argentina. Si la jueza Loretta Preska admitiera el planteo del gobierno del presidente Joe Biden, Argentina no debería pagar la suma de US$16.000 millones. No solo es una cifra elevada en términos absolutos: representa la mitad de las reservas brutas actuales del país y el triple del valor real de la empresa YPF.

El departamento de Justicia intervino como "amicus curiae", expresión en latín que se aplica a quienes ofrecen su opinión jurídica de manera volutaria en una disputa en los tribunales. Por esa misma función, sus conclusiones o afirmaciones no son de aplicación obligatorias, solo un apoyo jurídico más para el tribunal.

En este caso, la jueza Preska tiene que determinar si procede a establecer los mecanismos para el cobro de esos US$16.000 millones pretendidos por los dos fondos demandantes.

El gobierno argentino se puso en contacto en su momento con el Departamento de justicia norteamericano para explicar que ese fallo - de hacerse cumplir - implicaría violar aspectos de la inmunidad de los países por pretender la afectación de recursos por acciones que están radicadas en una jurisdicción ajena a los Estados Unidos.

El origen de la disputa por las acciones de YPF

La causa se inició en 2012. Los fondos Eton Capital y Burford ganaron el juicio por la expropiación de YPF. La defensa argentina rechazó esa decisión judicial y se abrió otro litigio: un proceso para detectar activos que puedan ser embargados. Así se llegó a las acciones cuestionadas ya que están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires y no tiene tenencia de activos que cotizan en Nueva York. El monto de la decisión judicial es por US$16.000 millones.

Quiénes son los fondos que reclaman contra YPF y la Argentina

Burford Capital es un fondo de "cobertura" especializado en la compra de los derechos de litigio de empresas quebradas de todo el mundo, para luego plantear demandas legales. El mismo procedimiento de los "fondos buitres". Son "viejos conocidos" porque tuvieron una conducta similar en el caso de Marsans y Aerolíneas Argentinas.

Por su parte, Eton era el tercer mayor accionista de YPF después de Repsol y Petersen en el momento de la expropiación y accionó legalmente contra la decisión de la "reestatización" y su forma.

Burford entró en escena al quedarse con el derecho a litigar de la empresa Eskenazy que declaró su quiebra al no poder manejar libremente los dividendos de su parte de YPF.

Así se llegó a la decisión de la justicia norteamericana condenatoria para el pago de US$16.000 millones de dólares a la Argentina o embargos hasta cubrir ese monto. Aclaró que no había cedido ningún porcentaje de su reclamo en lo que respecta a la demanda de Eton Park.

En su momento, el departamento de Justicia pidió a la jueza más tiempo para pronunciarse con su apreciación sobre el caso. Cosas de las casualidades o no, la fecha de fijó para el 6 de noviembre de este año. Justo un día después del triunfo de Donald Trump que lo consagró como presidente electo de los Estados Unidos.