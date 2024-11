Cuándo asume Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos

ZYTXTDKFZO5QOAUHP5ZV7FZDZY.avif

Cuándo asume Donald Trump la presidencia de Estados Unidos

Donald Trump asumirá como nuevo mandatario estadounidense el 20 de enero de 2025. La ceremonia oficial se desarrollará en el Capitolio del país norteamericano, ubicado en Washington D.C.

Además de a Kamala Harris, Trump derrotó a otros postulantes como Cornel West, Chase Oliver, Jill Stein, Claudia de la Cruz y Peter Sonski. Además, consiguió la mayoría necesaria en el senado para un gobierno a su gusto.

Trump será el 47° presidente estadounidense a partir de enero. No obstante, aún faltan los resultados oficiales en algunos estados norteamericanos.

Donald Trump: "Tuvimos una victoria política histórica"

"El éxito nos va a unir, y vamos a empezar poniendo a Estados Unidos en primer lugar. No los defraudaré", dijo Donald Trump en su discurso como ganador de las elecciones presidenciales. Habló antes de cualquier proclamación oficial porque aún no tenía confirmados los 270 votos electorales necesarios para que su triunfo no pueda revertirse.

Pero más allá del momento formal, eso es lo que ha ocurrido. Donald Trump será el 47° presidente norteamericano desde el próximo 20 de enero de 2025. Contará con un poder extraordinario ya que tendrá mayoría en ambas cámaras de Congreso. Además, 6 de los 9 miembros de la Corte Suprema de Justicia son conservadores y a varios los designó en su gestión anterior.

Donald Trump se proclamó ganador en Estados Unidos.jpg

Trump ganó en 6 de los considerados estados "clave" por mudar de preferencias cada 4 años. Captó el voto de los latinos y los afroamericanos y desarmó una estrategia carente de propuestas sobre economía, inmigración y seguridad por parte de Kamala Harris.