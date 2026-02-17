En vivo Radio La Red
Mercados: cayeron las acciones argentinas en Wall Street y repuntaron los bonos

En medio del feriado local, los bonos logran sostener los precios mientras que el riesgo país retrocedió. Los mercados de Nueva York retomaron la actividad tras la conmemoración del Día de los Presidentes.

Las acciones argentinas que cotizan en el exterior operaron con mayoría de bajas en una jornada marcada por el clima financiero internacional más inestable. En contraste, los bonos en dólares mostraron un leve rebote y el riesgo país retrocedió, en medio de un escenario de cautela global y expectativas por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos.

A media rueda, los papeles locales en Wall Street (ADR) registraban números negativos. Las principales caídas fueron encabezadas por Cresud (-3,9%), Banco Supervielle (-3,6%) y BBVA (-3,5%). La tendencia se dio en un contexto de debilidad en los mercados internacionales, que impacta de forma directa sobre los activos argentinos.

En Nueva York, los principales índices bursátiles comenzaron la jornada en baja, aunque luego mostraron leves subas. Sin embargo, el foco de la incertidumbre volvió a centrarse en el sector tecnológico, que continúa generando ruido en los mercados.

Los bancos y las compañías energéticas argentinas están entre los papeles más presionados. En el actual contexto dominan los flujos financieros y la liquidez global, por encima de los fundamentos de las empresas.

Bonos en alza y baja del riesgo país

En paralelo, los bonos soberanos en dólares registraron un leve repunte, lo que contribuyó a una mejora en los indicadores de riesgo. Como consecuencia, el riesgo país que elabora JP Morgan retrocedía una unidad y se ubicaba en torno a los 518 puntos.

El comportamiento dispar entre acciones y deuda refleja la cautela de los inversores, que priorizan instrumentos más defensivos ante la volatilidad internacional. Mientras tanto, la atención sigue puesta en los datos de inflación de Estados Unidos y en las próximas señales de la Reserva Federal, claves para definir el rumbo de los mercados globales y el desempeño de los activos argentinos.

Los mercados de Nueva York retomaron la actividad tras la conmemoración el lunes del Día de los Presidentes en los EEUU, mientras que en la Argentina se reiniciarán las operaciones el miércoles 18, luego de los feriados de Carnaval.

