Mercados: cayeron las acciones argentinas en Wall Street y repuntaron los bonos

Bonos en alza y baja del riesgo país

En paralelo, los bonos soberanos en dólares registraron un leve repunte, lo que contribuyó a una mejora en los indicadores de riesgo. Como consecuencia, el riesgo país que elabora JP Morgan retrocedía una unidad y se ubicaba en torno a los 518 puntos.

El comportamiento dispar entre acciones y deuda refleja la cautela de los inversores, que priorizan instrumentos más defensivos ante la volatilidad internacional. Mientras tanto, la atención sigue puesta en los datos de inflación de Estados Unidos y en las próximas señales de la Reserva Federal, claves para definir el rumbo de los mercados globales y el desempeño de los activos argentinos.

Los mercados de Nueva York retomaron la actividad tras la conmemoración el lunes del Día de los Presidentes en los EEUU, mientras que en la Argentina se reiniciarán las operaciones el miércoles 18, luego de los feriados de Carnaval.