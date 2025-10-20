En vivo Radio La Red
Mercados: la reacción del dólar, los bonos y las acciones a la firma del swap con EE.UU.

El precio del dólar oficial y de los dólares financieros tras el acuerdo entre Argentina y el Tesoro norteamericano. En directo, todas las modificaciones de la jornada cambiaria.

Mercados: la reacción del dólar

Mercados: la reacción del dólar, los bonos y las acciones a la firma del swap con EE.UU. (Foto: A24.com)

El dólar oficial arranca este lunes superando misma cotización con la que cerró la rueda previa: $1.495 para la venta y $1.445 para la compra en la pizarra oficial. En tanto, el dólar blue se ofrece sin cambios a $1470 para la compra y $1490 para la venta.

dolar para arriba

El dólar MEP baja y opera a $1526,49. De esta manera el dólar MEP tiene una brecha del 3,49% con el dólar oficial. Con respecto al cierre de ayer el dólar MEP acumula una baja del 1,00%.

El dólar CCL baja y opera a $1534,19. De esta manera el dólar CCL tiene una brecha del 4,01% con el dólar oficial. Con respecto al cierre de ayer el dólar CCL acumula una baja del 0,60%.

Tras confirmarse el acuerdo entre el BCRA y el Tesoro de EEUU, suben las acciones argentinas en Wall Street

Con la confirmación del “swap” o acuerdo de intercambio de monedas por unos USD 20.000 millones entre el Banco Central argentino y el Tesoro de los EEUU, los activos bursátiles retoman las subas este lunes.

Los ADR más representativos, de Grupo Galicia e YPF, ascienden un 2% a las 10:10 horas.

Contribuye a la tendencia positiva para acciones y bonos argentinos que los futuros de acciones estadounidenses subieron en el pre-market -operaciones electrónicas previas a la apertura formal de la plaza de Nueva York, a las 10:30 de Argentina- debido a que una importante interrupción en los servicios en la nube de Amazon afectó a los inversores que esperaban el inicio de una semana repleta de resultados de alto perfil.

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones subieron aproximadamente un 0,2%, mientras que los del S&P 500 avanzaron un 0,3%. Los contratos del Nasdaq 100, con una fuerte presencia tecnológica, subieron alrededor de un 0,4%, tras las ganancias semanales .

