Mercados: la reacción del dólar, los bonos y las acciones a la firma del swap con EE.UU.

Los ADR más representativos, de Grupo Galicia e YPF, ascienden un 2% a las 10:10 horas.

Contribuye a la tendencia positiva para acciones y bonos argentinos que los futuros de acciones estadounidenses subieron en el pre-market -operaciones electrónicas previas a la apertura formal de la plaza de Nueva York, a las 10:30 de Argentina- debido a que una importante interrupción en los servicios en la nube de Amazon afectó a los inversores que esperaban el inicio de una semana repleta de resultados de alto perfil.

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones subieron aproximadamente un 0,2%, mientras que los del S&P 500 avanzaron un 0,3%. Los contratos del Nasdaq 100, con una fuerte presencia tecnológica, subieron alrededor de un 0,4%, tras las ganancias semanales .