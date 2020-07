Florencia Peña se cruzó con una concejal del Pro tras mostrar su lujosa casa en el programa de Marley

-Florencia Peña-

A mediados de 2018, Florencia Peña hizo referencia a la delicada situación económica del país durante el gobierno de Mauricio Macri.

La actriz en su momento aseguró que la gente "no tiene para comer", en declaraciones al ciclo radial que conduce Marcelo Polino por Mitre.

"Me preocupa más lo que está pasando a nivel país: que la gente se está cagando de hambre, que no llega a fin de mes, que hay gente que no puede pagar el gas, la luz", señaló la actriz.

Lo cierto es que en las redes muchos criticaron a Peña cuando mostró la imponente nueva casa donde vive en el programa "Por el mundo", Telefe, que conduce su amigo Marley.

Justamente, le recordaron esas declaraciones preocupada por la crisis económica del país durante gran parte de la gestión del ex presidente.

Una concejal de "Juntos por el cambio" de Quilmes, Jorgelina Kos Grabar, remarcó en Twitter: "Hace 10 meses @Flor_de_P no tenía para comer y hoy muestra su lujosa nueva casa con bar, muelle y pileta. El kirchnerismo es prosperidad".

A lo que Florencia respondió: "Próspera es mi carrera Jorgelina. 38 años de profesión. Además me adjudicas una frase falsa. Cuál es tu problema?Mi ideología?".

Y agregó: "No soy evasora,no tengo cuentas en el exterior,no tengo cargos políticos. A quien le debo explicaciones? Quizá no es por mi por quien deberías preocuparte".