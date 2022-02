China censuró un capítulo de "Friends" y reabrió la polémica, ¿qué cosas están prohibidas por el partido comunista?

La ex esposa de Ross Geller, Carol Willick, es lesbiana (por eso se separan). Ella encuentra una pareja y con el tiempo, hasta se convierten en madres. Ambas quedan al cuidado de Ben, el hijo de Ross con Carol. Nada de esto es del agrado del comunismo en Beijing, por lo que la censura sobre sus apariciones en la serie es más que notoria.

La serie se transmitió inicialmente entre 2012 y 2018 y se pudieron ver los episodios completos, sin censura, durante esa etapa. La sitcom tuvo el mismo efecto que en todo el mundo: un éxito completo. Pero en esta "nueva etapa", la censura posó su mirada sobre la vida de los 6 amigos de Nueva York.

friends.jpg La censura a la serie Friends, puso nuevamente de relevancia el control de opiniones, acciones y actividades en China por parte del partido Comunista y el gobierno central (Foto: Archivo)

Curiosa traducción

Los ejemplos de cortes, censuras y modificaciones son habituales en la serie. Debido a la cantidad abrumadora que tiene, también en China, esas alteraciones a la serie (emitida originalmente entre 1994 y 2004), se notan y apuntan inmediatamente.

Por ejemplo, en un momento de un capítulo, el diálogo original sobre "orgasmos múltiples" fue traducida a la frase en chino mandarín: "Las mujeres tienen múltiples chismes". Muy curioso.

Censura extrema desde el "libro rojo" de Mao Zedong

Cuando el comunismo chino se frenó en su avance económico, el líder de la revolución, Mao Zedong, impuso una " revolución cultural" que compensó en un "libro rojo". Aplicado desde el año 1964, impuso una férrea censura a todo lo que no fuera aceptado o impuesto por el Partido Comunista. En materia de libertad política y de expresión. El libro resumió el pensamiento de Mao para transformarlo en una suerte de "código obligatorio de conducta" para China comunista.

En uno de sus pensamientos dice: "El Partido Comunista no teme la crítica porque somos marxistas, la verdad está de nuestro lado y las masas básicas, los obreros y campesinos, están con nosotros".

Con este concepto aplicó y aplica todas las censuras y controles que garantizan la preeminencia del PC chino.

Todas las censuras que rigen en China

alberto-fernandez-y-xi-jinping-en-la-foto-oficial-de-la-cumbre-en-beijing-1309142.webp

En China el único partido reconocido es el Partido Comunista. Quien lo lidera es la persona más poderosa del país (que suele tener también el cargo de presidente). Xi Jinping tiene esa doble condición que lo convierte en el hombre fuerte de China.

Pero no es lo único que esta limitado, acotado o directamente prohibido para los ciudadanos chinos.

Internet . El gobierno central chino se preserva el derecho legal de controlar el contenido de Internet dentro de su territorio. Irónicamente dice que esa política no viola el derecho a la libertad de expresión.

. El gobierno central chino se preserva el derecho legal de controlar el Irónicamente dice que esa política el derecho a la libertad de expresión. Redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, Pinterest, Quera, Tumblr y Snapchat están prohibidos en China.

Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, Pinterest, Quera, Tumblr y Snapchat están prohibidos en China. Censura de contenidos . La libertad de opinión y expresión está severamente restringida. La censura se ocupa de la televisión, los medios de información, la radio, el cine, el teatro, mensajes de texto, video juegos y las obras literarias.

. La libertad de opinión y expresión está severamente restringida. La censura se ocupa de la televisión, los medios de información, la radio, el cine, el teatro, mensajes de texto, video juegos y las obras literarias. E-commerce. Desde Beijing se limita la competencia externa a los proveedores locales como Baidu, Tencent y Alibabá. Sin embargo, en 2020, durante varios meses fue incierto el paradero de Jack Ma, el dueño del gigante del comercio electrónico chino. Coincidió con críticas lanzadas al centralismo de Beijing hechas por el empresario. Solo se volvió a saber de él cuando hizo una breve aparición con un comunicado de apoyo al PC.

Desde se limita la competencia externa a los proveedores locales como Sin embargo, en 2020, el dueño del gigante del comercio electrónico chino. Coincidió con críticas lanzadas al centralismo de hechas por el empresario. Solo se volvió a saber de él cuando hizo una breve aparición con un comunicado de apoyo al PC. Defensa de la "moral" . Específicamente orientado hacia la pornografía, deriva en controles y prohibiciones a muchas exhibiciones artísticas contrarias al pensamiento único del Partido comunista.

. Específicamente orientado hacia la pornografía, deriva en controles y prohibiciones a muchas exhibiciones artísticas contrarias al pensamiento único del Partido comunista. Religión. La ley en ese país establece un menor tiene prohibido recibir educación religiosa de ningún tipo. También están severamente limitados la presencia de templos de diferentes religiones.

Ni Batman pudo vencer a los controles chinos

bale en china.jpg Christian Bale, el actor de "Batman", declarado persona "non grata" por el gobierno chino por querer ver a un disidente (Foto: Archivo)

Aprovechando el suceso que logró con la trilogía de Batman, el actor Christian Bale viajó a China en 2011. Allí pretendió visitar a Chen Guangcheng, activista contrario al gobierno de Beijing, que cumple un arresto domiciliario. Soldados chinos le impidieron llegar hasta el hogar de Chen bajo la advertencia de que sería detenido. Pero el incidente no quedó ahí: "No es bienvenido para crear noticias", dijo el entonces portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Liu Weimin. y agregó: "Debería sentirse avergonzado por lo que hizo".

Además, Bale, fue declarado "persona non grata" en China.

El hombre del tanque en Tiananmen

En julio de ese año, hubo una serie de manifestaciones en la plaza central de Beijing. Con la juventud especialmente movilizada. Pero el gobierno central contestó movilizando tropas y hasta tanques contra los manifestantes. La nota destacada fue la de un joven, que el 5 de julio se paró, solo con su humanidad, frente al avance de un tanque del ejército. Su imagen dio la vuelta al mundo.

tiananmen.jpg 5 de julio de 1989, e "hombre del tanque". Un joven que se interpuso al avance de un tanque militar ante una marcha opositora en la plaza central de Beijing (Foto: Archivo)

Los paraguas negros de Hong Kong

La ex colonia británica tiene un régimen especial con mayores libertades, como por ejemplo, internet sin censura y partidos políticos (no solo el PC) para elegir a su gobernador. Pero en 2019 surgieron los "paraguas negros" en manifestaciones para pedir más libertades. El nombre proviene de haber usado ese elemento para protegerse, pero no del agua sino de los gases lacrimógenos lanzados por la policía.

paraguas.jpg los paraguas negros, protestas en la ciudad de Hong Kong reprimidas por la policía (Foto: Archivo)

Pero el resultado no fue el esperado, más bien todo lo contrario. Desde Beijing se cambió la ley de seguridad, aún cambiando lo que dice el protocolo especial para Hong Kong. Impuso penas más duras a los manifestantes y además, en caso de ser acusados de saboteadores o traidores, pueden ser llevados ante la justicia de Beijing, un certificado seguro para recibir una severa condena en prisión.

En una nota dada al New York Times, Li Chengzhi, uno de los responsables de aplicar todos los criterios de censura los definió según su objetivo central: "Sirve para limpiar el ambiente en línea”.

En 1941, el psicólogo norteamericano escribió "El miedo a la libertad". De lectura imposible en China.