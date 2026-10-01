Yanina Latorre reveló todo lo que habló con la denunciante de Joaquín Levinton y lanzó una fuerte frase

En medio de la repercusión que generó la denuncia contra Joaquín Levinton, Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda (América TV) detalles de la conversación privada que mantuvo con Paula, la mujer que denunció al músico por presunto abuso sexual.
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Yanina Latorre contó detalles de una charla privada con Paula y sorprendió al revelar qué le dijo la mujer durante la conversación que mantuvieron.
En medio de la repercusión que generó la denuncia contra Joaquín Levinton, Yanina Latorre contó en Sálvese quien pueda (América TV) detalles de la conversación privada que mantuvo con Paula, la mujer que denunció al músico por presunto abuso sexual.
La conductora relató que la denunciante se comunicó con ella durante la noche y que, en un primer momento, le pidió mantener en reserva lo que habían hablado. “Me escribió a las 23.30. Yo estaba en una comida, a esa hora ya no quiero hablar, le dije que estaba en una comida, me fui hablando con ella, me pidió que no lo cuente, a la mañana, todo eso mismo que me contó, cuando estaban al aire con Georgina, le escribe a Pía y contó todo eso que me contó a mí”, comenzó contando.
Durante el intercambio, según relató Yanina, Paula también hizo referencia a aspectos de la vida íntima de Levinton. “A mí me dijo que a él le gustaban los traperos, me dijo que era homosexual, que se acostaba con hombres y mujeres. Pero todo eso no es un delito”, señaló.
A partir de lo que había escuchado, Latorre dio su propia interpretación sobre el conflicto y expresó: “A mí me suena más a un despecho”.
El comentario generó un intercambio en el programa y Martín Salwe también compartió su mirada sobre la situación. El periodista recordó experiencias vinculadas a coberturas de casos de violencia de género y puso el foco en el modo en que, desde su perspectiva, suelen expresarse quienes realizan este tipo de denuncias.
“Yo compartí muchos móviles en vivo con denunciantes de violencia de género y a mí lo que me impacta, que no escucho en la voz de esta mujer, es: 'Denuncio para que no vuelva a ocurrir a otra mujer, denuncio porque no quiero que se repita'”, sostuvo.
Este jueves, en DDM (América TV), se dieron a conocer al aire los chats que intercambiaron Joaquín Levinton y la mujer que lo denunció por abuso sexual. Según explicaron en el programa, el cantante presentó esas conversaciones ante la Justicia como parte de las pruebas con las que busca respaldar su defensa frente a la acusación.
De acuerdo con el material incorporado al expediente, los mensajes reflejarían que era ella quien insistía en mantener contacto con el artista e intentaba avanzar en el vínculo afectivo que los unía.
Durante la emisión, el periodista Martín Candalaft repasó fragmentos de la causa judicial, iniciada en 2023 luego de que la denunciante realizara una llamada al 911 para acusar al líder de Turf.
"El 4 de diciembre de 2024 llama por teléfono al 911. En aquella oportunidad, refirió haber mantenido una relación amorosa con Joaquín Levinton -a quien reconoce como cantante de la banda musical Turf-, entre los años 2015 y 2020. Indicó que el día 24/06/23 recibió un llamado telefónico por parte de Levinton, quien la invitó a la casa, aceptando la invitación. Que una vez en el domicilio, Levinton la obligó a tomar drogas y la abusó sexualmente", detalló el panelista.
Más adelante, Candalaft explicó qué ocurrió una vez radicada la denuncia y cómo se incorporaron las conversaciones a la investigación. "Cuando llega esta denuncia, la empiezan a buscar para ver si ella quería instar la acción penal. No la encuentran. Se presenta el abogado de Joaquín y presenta como prueba las capturas de las conversaciones entre ellos", siguió Candalaft.
Posteriormente, el ciclo conducido por Mariana Fabbiani difundió algunos de los intercambios entre Levinton y Paula, identificada como la presunta víctima. "Estos mensajes ocurrieron entre 2023 y principios del 2024", señaló el periodista.
Según se mostró en pantalla, mientras el expediente ya se encontraba en trámite, la mujer continuaba intentando coordinar encuentros con el músico. "Decile a tu abogado que te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. ¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. Mientras tanto podemos vernos a escondidas. Te hago el pe... de tu vida", le propone al cantante.
En otra parte de la conversación también quedaron reflejadas las respuestas del artista y el diálogo que mantenían en medio del proceso judicial. "Ojalá que esto pase, que podamos volver a tener una buena relación como la que teníamos. Beso", "Lamentablmente, yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la Justicia", le responde Joaquín en dichos mensajes.
Como cierre, Candalaft reveló una situación que, según afirmó, figura en la documentación de la causa. "La jueza intenta rastrear a Paula. La logran encontraron y respondió: 'Yo nunca denuncié a nadie y no conozco a Joaquín Levinton'. Y esto consta en el expediente", concluyó el panelista.