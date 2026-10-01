Yanina Latorre reveló todo lo que habló con la denunciante de Joaquín Levinton y lanzó una fuerte frase

El comentario generó un intercambio en el programa y Martín Salwe también compartió su mirada sobre la situación. El periodista recordó experiencias vinculadas a coberturas de casos de violencia de género y puso el foco en el modo en que, desde su perspectiva, suelen expresarse quienes realizan este tipo de denuncias.

“Yo compartí muchos móviles en vivo con denunciantes de violencia de género y a mí lo que me impacta, que no escucho en la voz de esta mujer, es: 'Denuncio para que no vuelva a ocurrir a otra mujer, denuncio porque no quiero que se repita'”, sostuvo.

Qué dicen los chats hot entre Joaquín Levinton y su denunciante

Este jueves, en DDM (América TV), se dieron a conocer al aire los chats que intercambiaron Joaquín Levinton y la mujer que lo denunció por abuso sexual. Según explicaron en el programa, el cantante presentó esas conversaciones ante la Justicia como parte de las pruebas con las que busca respaldar su defensa frente a la acusación.

De acuerdo con el material incorporado al expediente, los mensajes reflejarían que era ella quien insistía en mantener contacto con el artista e intentaba avanzar en el vínculo afectivo que los unía.

Durante la emisión, el periodista Martín Candalaft repasó fragmentos de la causa judicial, iniciada en 2023 luego de que la denunciante realizara una llamada al 911 para acusar al líder de Turf.

"El 4 de diciembre de 2024 llama por teléfono al 911. En aquella oportunidad, refirió haber mantenido una relación amorosa con Joaquín Levinton -a quien reconoce como cantante de la banda musical Turf-, entre los años 2015 y 2020. Indicó que el día 24/06/23 recibió un llamado telefónico por parte de Levinton, quien la invitó a la casa, aceptando la invitación. Que una vez en el domicilio, Levinton la obligó a tomar drogas y la abusó sexualmente", detalló el panelista.

Más adelante, Candalaft explicó qué ocurrió una vez radicada la denuncia y cómo se incorporaron las conversaciones a la investigación. "Cuando llega esta denuncia, la empiezan a buscar para ver si ella quería instar la acción penal. No la encuentran. Se presenta el abogado de Joaquín y presenta como prueba las capturas de las conversaciones entre ellos", siguió Candalaft.

Posteriormente, el ciclo conducido por Mariana Fabbiani difundió algunos de los intercambios entre Levinton y Paula, identificada como la presunta víctima. "Estos mensajes ocurrieron entre 2023 y principios del 2024", señaló el periodista.

Según se mostró en pantalla, mientras el expediente ya se encontraba en trámite, la mujer continuaba intentando coordinar encuentros con el músico. "Decile a tu abogado que te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. ¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. Mientras tanto podemos vernos a escondidas. Te hago el pe... de tu vida", le propone al cantante.

En otra parte de la conversación también quedaron reflejadas las respuestas del artista y el diálogo que mantenían en medio del proceso judicial. "Ojalá que esto pase, que podamos volver a tener una buena relación como la que teníamos. Beso", "Lamentablmente, yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la Justicia", le responde Joaquín en dichos mensajes.

Como cierre, Candalaft reveló una situación que, según afirmó, figura en la documentación de la causa. "La jueza intenta rastrear a Paula. La logran encontraron y respondió: 'Yo nunca denuncié a nadie y no conozco a Joaquín Levinton'. Y esto consta en el expediente", concluyó el panelista.