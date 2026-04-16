Marley dejó entrever un affaire con Keanu Reeves y sorprendió con su historia en Hollywood

Marley volvió a ser protagonista de una anécdota inesperada y divertida. En el stream de Martín Cirio, con Florencia Peña también como invitada, el conductor dejó entrever que en su juventud habría tenido un affaire nada menos que con Keanu Reeves.
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Marley se sonrojó en un stream con Martín Cirio cuando Flor Peña reveló su affaire con Keanu Reeves y recordó sus locas fiestas en Hollywood.
Marley volvió a ser protagonista de una anécdota inesperada y divertida. En el stream de Martín Cirio, con Florencia Peña también como invitada, el conductor dejó entrever que en su juventud habría tenido un affaire nada menos que con Keanu Reeves.
La chispa la encendió Peña, que entre carcajadas lanzó: “Se comió unas Keanu Reeves”. La frase desató la curiosidad de Cirio y dejó a Marley colorado, intentando esquivar el tema pero sin negar del todo lo ocurrido.
Entre risas y un poco de pudor, Marley admitió: “Me pongo colorado. Fue hace mucho, yo era jovencísimo, conocí mucha gente… He viajado mucho entonces me pasaba en una época que yo llegaba a Los Ángeles y me invitaban a fiestas de Hollywood”.
El conductor recordó cómo era moverse en ese ambiente de celebridades en los años 90 y principios de los 2000, cuando podía cruzarse con figuras como Tom Cruise en una fiesta. Con humor, resumió la experiencia con una frase que hizo estallar a todos: “Me los coj... a todos”.
La anécdota, contada en tono descontracturado, terminó siendo uno de los momentos más comentados del stream. Entre bromas, confesiones y guiños, Marley dejó claro que su paso por Hollywood le regaló historias que todavía hoy sorprenden y divierten.
Florencia Peña sorprendió al compartir una anécdota personal que, según confesó, “casi le genera un infarto” por lo inesperado que resultó con el paso del tiempo. Todo comenzó en un encuentro íntimo, con varias personas, donde participó alguien cuyo nombre en ese momento no le decía absolutamente nada.
Lo curioso llegó bastante después, cuando esa misma persona empezó a hacerse conocida y terminó convirtiéndose en una figura pública. Fue entonces cuando la actriz unió las piezas y se dio cuenta de que aquella situación, que en su momento había pasado sin mayor importancia, adquiría otra dimensión.
“No vamos a dar…pero la persona que estaba en esa situación resulta que después entró a un reality muy popular y yo casi me descompenso. En un momento le preguntaron: ‘¿Vos estuviste con famosas?’. Casi me desmayo…llega a contar lo que se ha vivido y yo me voy no del país, del continente. Con mi amiga hablábamos por teléfono todos los días, porque ella también famosísima, divina, hermosa”, relató en LUZU. Luego explicó que lo vivieron con cierta tranquilidad porque el hombre ya se había mudado al exterior, lo que les daba la sensación de que todo quedaría en el pasado.
Aunque Florencia evitó dar nombres, la historia no quedó ahí. En pleno aire de SQP (América TV), Yanina Latorre decidió intervenir y aportar lo que hasta ese momento era solo un rumor. Su aparición sorprendió a todos en el piso y le dio un giro más jugoso a la anécdota, que ya venía generando revuelo.
En el programa, Yanina lanzó: “Está hablando del año 2000 más o menos, hace 26, 27 años. No tenía hijos”. Tras dar algunas pistas, no pudo contenerse y terminó revelando el nombre: “Santiago Almeyda".
Con esa declaración, la historia que Florencia había contado en tono de confidencia se transformó en un episodio que rápidamente se convirtió en tema de conversación pública.