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Pampita y Martín Pepa, reconciliados: de la mano y abrazados en un evento se dieron otra oportunidad al amor

Después de que trascendiera una nueva separación, Pampita y Martín Pepa sorprendieron al reaparecer juntos en un importante evento en el Hipódromo de Palermo. Las imágenes exclusivas de PrimiciasYa.com de la pareja, muy cerca y a los abrazos, dejaron en evidencia que decidieron apostar nuevamente al amor.

15 nov 2026, 00:01
Pampita y Martín Pepa, reconciliados: de la mano y abrazados en un evento se dieron otra oportunidad al amor
Pampita y Martín Pepa, reconciliados: de la mano y abrazados en un evento se dieron otra oportunidad al amor
Pampita y Martín Pepa, reconciliados: de la mano y abrazados en un evento se dieron otra oportunidad al amor
Pampita y Martín Pepa, reconciliados: de la mano y abrazados en un evento se dieron otra oportunidad al amor

Cuando todo indicaba que la historia de amor entre Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa había llegado nuevamente a su fin, la modelo y el polista sorprendieron con una aparición pública que parece confirmar su reconciliación.

Este sábado 14 de noviembre, la pareja se mostró junta durante los festejos por el 150° aniversario del Hipódromo de Palermo, uno de los eventos sociales más destacados del fin de semana.

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Lejos de mantener distancia o evitar las miradas, Pampita y Martín Pepa compartieron un palco, estuvieron abrazados y se mostraron muy cómplices, dejando en claro que el vínculo sentimental continúa.

Las imágenes exclusivas de PrimiciasYa.com de ambos juntos llamaron especialmente la atención porque llegaron apenas unos días después de que se conociera una nueva crisis en la relación.

El pasado 4 de noviembre, Yanina Latorre había revelado en Sálvese quien pueda (América TV) que Pampita y Martín Pepa estaban separados desde hacía aproximadamente 15 días.

Según la información que compartió la conductora, en esta oportunidad habría sido el polista quien decidió ponerle punto final a la relación.

La noticia generó una fuerte repercusión, especialmente porque la pareja ya había atravesado otras crisis desde el comienzo de su romance.

Entre los motivos que habrían provocado el distanciamiento aparecían nuevamente las dificultades para sostener una relación a distancia, las exigencias laborales y las diferencias sobre el futuro de la pareja.

Incluso, Latorre había señalado que Pampita estaba muy triste por la ruptura y que todavía tenía intenciones de recomponer el vínculo con Pepa.

Sin embargo, ninguno de los dos había brindado demasiados detalles públicamente sobre lo que estaba sucediendo entre ellos.

Las imágenes de Pampita y Martín Pepa que confirman su acercamiento

Ahora, la aparición de la modelo y el polista en el Hipódromo de Palermo cambió por completo el panorama.

Durante el evento, Pampita y Martín Pepa se dejaron ver juntos, compartieron momentos de complicidad y estuvieron abrazados, una actitud que no pasó inadvertida entre los presentes.

La pareja se mostró relajada y disfrutó de la jornada sin intentar ocultar su cercanía.

Estas imágenes de PrimiciasYa.com representan un nuevo capítulo en una relación que ha estado marcada por los encuentros, las distancias y las reconciliaciones.

Aunque por el momento ninguno de los protagonistas hizo una declaración formal sobre su situación sentimental, la aparición pública de este sábado es una clara señal de acercamiento y de una posible nueva oportunidad para el amor.

Así, cuando parecía que la separación era definitiva, Pampita y Martín Pepa volvieron a sorprender y quedaron nuevamente en el centro de todas las miradas. (RS FOTOS)

     

 

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