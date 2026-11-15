Pampita y Martín Pepa, reconciliados: de la mano y abrazados en un evento se dieron otra oportunidad al amor

El pasado 4 de noviembre, Yanina Latorre había revelado en Sálvese quien pueda (América TV) que Pampita y Martín Pepa estaban separados desde hacía aproximadamente 15 días.

Según la información que compartió la conductora, en esta oportunidad habría sido el polista quien decidió ponerle punto final a la relación.

La noticia generó una fuerte repercusión, especialmente porque la pareja ya había atravesado otras crisis desde el comienzo de su romance.

Entre los motivos que habrían provocado el distanciamiento aparecían nuevamente las dificultades para sostener una relación a distancia, las exigencias laborales y las diferencias sobre el futuro de la pareja.

Incluso, Latorre había señalado que Pampita estaba muy triste por la ruptura y que todavía tenía intenciones de recomponer el vínculo con Pepa.

Sin embargo, ninguno de los dos había brindado demasiados detalles públicamente sobre lo que estaba sucediendo entre ellos.

Las imágenes de Pampita y Martín Pepa que confirman su acercamiento

Ahora, la aparición de la modelo y el polista en el Hipódromo de Palermo cambió por completo el panorama.

Durante el evento, Pampita y Martín Pepa se dejaron ver juntos, compartieron momentos de complicidad y estuvieron abrazados, una actitud que no pasó inadvertida entre los presentes.

La pareja se mostró relajada y disfrutó de la jornada sin intentar ocultar su cercanía.

Estas imágenes de PrimiciasYa.com representan un nuevo capítulo en una relación que ha estado marcada por los encuentros, las distancias y las reconciliaciones.

Aunque por el momento ninguno de los protagonistas hizo una declaración formal sobre su situación sentimental, la aparición pública de este sábado es una clara señal de acercamiento y de una posible nueva oportunidad para el amor.

Así, cuando parecía que la separación era definitiva, Pampita y Martín Pepa volvieron a sorprender y quedaron nuevamente en el centro de todas las miradas. (RS FOTOS)