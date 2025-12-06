El tan ansiado reencuentro entre Maxi López y su familia en Suiza: la desesperada reacción de su hija, Elle

Embed

El exfutbolista manifestó en más de una ocasión extrañar a su familia en Europa cuando está en el país y viceversa. Su participación en lo mantuvo instalado en los medios y le dio un nuevo impulso de popularidad, pero también lo alejó de las personas que más ama.

Elle, hija de Maxi

Qué dijo Maxi López antes de partir a Suiza

Él mismo había reconocido en una nota con Intrusos (América TV), antes de viajar a Suiza, que extrañaba profundamente a su hija y a su esposa, Daniela Christiansson. Más aún con el condimento que la modelo está a punto de dar a luz a Lando y necesita una compañía en este proceso.

“Extrañaba demasiado. Ahora me toca estar un ratito allá y preparanos para lo que será la llegada del bebé. Quería llegar antes de que salga", contó el viernes al mediodía cómo vive este momento y qué sensaciones lo atraviesan.

En esta oportunidad, optó por poner su vida personal por delante de cualquier compromiso mediático. Su regreso no solo significó un reencuentro esperado, sino también el comienzo de días intensos para la familia López-Christiansson. Con la llegada inminente del pequeño, el hogar se mueve entre valijas abiertas, cunas por armar y una mezcla de emoción y ansiedad que atraviesa cada rincón.