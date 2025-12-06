El tan ansiado reencuentro entre Maxi López y su familia en Suiza: la desesperada reacción de su hija, Elle
Maxi López regresó a Suiza para acompañar a Daniela Christiansson en la última etapa de su embarazo, luego de pasar 47 días en la Argentina abocado a su participación en MasterChef Celebrity.
Luego de 47 días lejos de su casa, Maxi López finalmente regresó a Suiza para acompañar a Daniela Christiansson en el tramo final de su embarazo. El reencuentro no solo fue esperado, sino también profundamente emotivo: apenas apareció en escena, la pequeña Elle corrió hacia él con los brazos abiertos, en una escena que desbordó ternura.
La modelo registró ese tierno momento familiar en su cuenta de Instagram y lo acompañó con una palabra que significa mucho: “reencuentro”. Antes, había compartido una dulce foto de la pequeña aguardando la llegada de Maxi. “Alguien está esperando que su papi llegue”, escribió.
El exfutbolista manifestó en más de una ocasión extrañar a su familia en Europa cuando está en el país y viceversa. Su participación en lo mantuvo instalado en los medios y le dio un nuevo impulso de popularidad, pero también lo alejó de las personas que más ama.
Qué dijo Maxi López antes de partir a Suiza
Él mismo había reconocido en una nota con Intrusos (América TV), antes de viajar a Suiza, que extrañaba profundamente a su hija y a su esposa, Daniela Christiansson. Más aún con el condimento que la modelo está a punto de dar a luz a Lando y necesita una compañía en este proceso.
“Extrañaba demasiado. Ahora me toca estar un ratito allá y preparanos para lo que será la llegada del bebé. Quería llegar antes de que salga", contó el viernes al mediodía cómo vive este momento y qué sensaciones lo atraviesan.
En esta oportunidad, optó por poner su vida personal por delante de cualquier compromiso mediático. Su regreso no solo significó un reencuentro esperado, sino también el comienzo de días intensos para la familia López-Christiansson. Con la llegada inminente del pequeño, el hogar se mueve entre valijas abiertas, cunas por armar y una mezcla de emoción y ansiedad que atraviesa cada rincón.