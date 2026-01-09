A24.com

Gimena Accardi opinó sin filtro sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani: "Si me tocara..."

Tras culminar una segunda mitad de 2025 algo alborotada por su separación con Nico Vázquez, Gimena Accardi se tomó unos minutos y se refirió al escándalo de infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani con una danesa.

9 ene 2026, 18:26
Gimena Accardi opinó sin filtro sobre la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani: "Si me tocara..."

En el segundo semestre de 2025, Gimena Accardi quedó envuelta en una polémica por una infidelidad a Nico Vázquez, con quien estuvo en pareja durante 18 años. Hoy, salvando las distancias y entendiendo que cada relación es un mundo, Luciano Castro quedó en offside con Griselda Siciliani tras la filtración de un audio en el que intentaba concretar un encuentro con una mujer danesa.

En ese contexto, y a partir de su experiencia reciente, la actriz fue consultada por la situación de la pareja y qué opinión le merece todo lo que se generó alrededor del escándalo. “Cada pareja es un mundo”, arrancó la protagonista de Tilf. Luego agregó: Tal vez sean una pareja abierta, tal vez tengan reglas...“.

Sin embargo, evitó ahondar en el asunto específico y decidió respetar la privacidad de sus colegas: “Para mí son temas muy personales”.

Por eso, el periodista de Puro Show (El Trece) fue directo a consultarle a Gimena si le había tocado vivir una situación similar, y ella fue tajante: “No. No me tocó”.

Aunque fue honesta al admitir que un engaño amoroso no dinamitaría una relación de pareja: “Pero si me tocara creo que todo es charlable...”.

Con qué famosa habría querido engañar Luciano Castro a Griselda Siciliani

El escándalo en torno a los audios que Luciano Castro le habría enviado a una joven danesa a la que conoció durante un viaje a Madrid continúa creciendo y sumando nuevos capítulos. En medio de la controversia, surgió el nombre de otra figura del medio que habría estado vinculada sentimentalmente al actor.

Fue Fernanda Iglesias quien, en Puro Show (El Trece), lanzó la información que volvió a encender la polémica. Según la periodista, Castro habría tenido un vínculo con Tamara Bella antes de iniciar su relación con Griselda Siciliani. "Tendría encuentros o los habría tenido antes de Griselda (Siciliani)", aseguró al aire.

Iglesias también aportó detalles sobre el supuesto origen del vínculo y el entorno en el que se habrían conocido: "Tiene dos hijas y van al mismo colegio que los hijos de Luciano y Sabrina y se conocieron ahí".

Sin embargo, la versión fue rápidamente puesta en duda. Nancy Duré, quien dialogó directamente con Tamara, llevó tranquilidad al tema y sumó una explicación alternativa que relativiza la acusación.

"Es verdad, comparten el colegio con los chicos en Pilar. Lo que me dicen es que es un modus operandi, quizás, de Luciano; lo mismo pasó con esta chica danesa. Él dice que está soltero y después terminan descubriendo por las redes sociales que no lo está. Ella lo que me autoriza a decir, simplemente, es que no confirma nada", dijo la periodista.

Lejos de cerrarse, el conflicto sumó un nuevo condimento cuando tanto Iglesias como Pochi, de Gossipeame, deslizaron que el actor también habría tenido encuentros con mujeres de su círculo más cercano, incluso vecinas del edificio donde reside. "Yo tengo dos vecinas", contó Pochi.

"Yo tengo una, tengo el nombre y apellido, el teléfono y la foto", agregó Iglesias, dejando abierta la posibilidad de que aparezcan nuevas revelaciones en los próximos días.

