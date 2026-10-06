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PROTESTAS EN FRANCIA

Más de 450.000 personas marcharon en Francia y crece la tensión por las protestas estudiantiles

Las movilizaciones por las condiciones de estudio sumaron una nueva jornada masiva en todo el país. Hubo enfrentamientos con la Policía en distintas ciudades y el Gobierno volvió a rechazar las acusaciones por presunta represión contra los manifestantes.

Más de 450.000 personas marcharon en Francia y crece la tensión por las protestas estudiantiles. (Foto: Reuters)
Más de 450.000 personas marcharon en Francia y crece la tensión por las protestas estudiantiles. (Foto: Reuters)

Más de 450.000 personas participaron este martes en las protestas convocadas en distintos puntos de Francia para reclamar mejoras en las condiciones de enseñanza en los establecimientos secundarios, según las organizaciones estudiantiles que impulsan las movilizaciones.

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La jornada estuvo marcada por nuevos incidentes entre manifestantes y fuerzas de seguridad, especialmente en Estrasburgo, donde la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a estudiantes y simpatizantes.

Un conflicto que se expandió por todo el país

Las marchas se desarrollaron luego de dos semanas de protestas que comenzaron el 17 de septiembre en un liceo de la periferia de París y que posteriormente se expandieron a todo el territorio francés. Los reclamos apuntan al déficit de docentes, la falta de reemplazos para profesores ausentes, las jornadas escolares extensas y el deterioro de la infraestructura educativa.

En París, la movilización más numerosa del día partió desde la Plaza de la República y reunió a decenas de miles de personas. Según los organizadores, unas 100.000 participaron en la capital, mientras que el Ministerio del Interior informó una asistencia de 56.000 manifestantes.

A nivel nacional, la cartera de Seguridad estimó la concurrencia en 256.000 personas, una cifra considerablemente inferior a la difundida por las agrupaciones convocantes.

Hubo enfrentamientos con la Policía en distintas ciudades. (Foto: Reuters)

Hubo enfrentamientos con la Policía en distintas ciudades. (Foto: Reuters)

Las organizaciones estudiantiles USL, Fage, Union Étudiante y Unef sostuvieron que la convocatoria superó las 450.000 personas en todo el país y remarcaron que el movimiento mantiene una adhesión creciente entre estudiantes, familias, docentes y sindicatos.

Choques con la Policía y denuncias cruzadas

Los enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales se repitieron en varias ciudades y alimentaron el debate político en torno al manejo de las protestas. Mientras el Gobierno justificó el despliegue de unidades antidisturbios al considerar que algunos sectores derivaron en hechos de violencia urbana, desde distintos espacios se multiplicaron las críticas por el accionar de las fuerzas de seguridad.

La protesta se desarrolla además en medio de una fuerte controversia por denuncias de presunta violencia policial contra menores de edad. Pese a ello, el Gobierno francés rechazó este martes las acusaciones de "represión policial" y defendió su estrategia para contener los disturbios.

El Gobierno volvió a rechazar las acusaciones por presunta represión contra los manifestantes. (Foto: Reuters)

El Gobierno volvió a rechazar las acusaciones por presunta represión contra los manifestantes. (Foto: Reuters)

Las manifestaciones contaron con el respaldo de sindicatos como la Confederación General del Trabajo (CGT), una de las principales centrales obreras del país, y de partidos de izquierda como La Francia Insumisa y el Partido Socialista.

Desde sectores de la derecha y la extrema derecha, en cambio, cuestionaron el desarrollo de las protestas y acusaron a dirigentes de La Francia Insumisa de intentar capitalizar políticamente el conflicto de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Las demandas que analiza el Gobierno

Frente a la continuidad de las protestas, el primer ministro Sébastien Lecornu instruyó a los integrantes de su gabinete para avanzar sobre algunos de los reclamos planteados por los estudiantes.

Entre las demandas que el Ejecutivo analiza figuran la garantía de reemplazos para docentes ausentes, la revisión de las extensas jornadas escolares, que suelen extenderse de 8 a 18, y la implementación de pausas más prolongadas durante el almuerzo.

La protesta se desarrolla además en medio de una fuerte controversia por denuncias de presunta violencia policial contra menores de edad. (Foto: Reuters)

La protesta se desarrolla además en medio de una fuerte controversia por denuncias de presunta violencia policial contra menores de edad. (Foto: Reuters)

El conflicto estudiantil se convirtió en uno de los principales focos de tensión social en Francia y mantiene en alerta al Gobierno, que busca contener una movilización que ya se extendió a cientos de establecimientos educativos en todo el país.

En pocas palabras

  • Muevo de 450.000 personas participaron de protestas en Francia reclamando mejoras en las condiciones de estudio.
  • Incidentes con la Policuevoa, que usuevoo gases lacrimuevogenos, y denuncias cruzadas marcan la tensiuevon.
  • El Gobierno analiza demandas sobre duevoficit docente, reemplazos y extensas jornadas escolares.
Resumen generado por Thinkindot AI
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