El dramático final de Marcos Camino y el escalofriante detalle que descubrió la Policía: "Quedó grabado en..."

Asimismo, en las últimas horas también trascendieron versiones desde Santa Fe, donde ocurrió el trágico episodio. El periodista Carlos Fornés, del medio CFIN Noticias, compartió un dato especialmente delicado a través de su cuenta de X.

“Marcos Camino se habría suicidado después de enterarse que tenía una enfermedad terminal. El fundador de Los Palmeras terminó con su vida y una familia desconsolada”, publicó.

Por otra parte, el medio El Canciller difundió información vinculada con la investigación policial y el testimonio de los familiares. Según señalaron, las cámaras de seguridad del estudio de grabación habrían registrado lo sucedido.

“Muerte de Marcos Camino: la familia declaró que sufría de ‘depresión’ y la Policía de Santa Fe confirmó que se quitó la vida porque quedó grabado en las cámaras de seguridad de su estudio”, informaron sobre el avance de la investigación.

Cómo despidió Cacho Deicas a Marcos Camino tras un último tiempo enfrentados

La muerte de Marcos Camino generó una enorme conmoción en el mundo de la música tropical. El histórico acordeonista de Los Palmeras, que falleció este martes 10 de noviembre a los 76 años, recibió numerosas muestras de afecto y despedidas. Una de las más significativas fue la de Cacho Deicas, con quien compartió décadas de escenarios y una historia artística que marcó a fuego la cumbia santafesina.

A través de sus redes sociales, el cantante publicó una fotografía junto a su antiguo compañero y le dedicó unas emotivas palabras para recordar los años que transitaron juntos, tanto en los momentos felices como en los más difíciles.

“Una vida entera compartiendo buenos y malos momentos, las hemos pasado todas y tuvimos la suerte de poder lograr cumplir muchos anhelos juntos”, expresó Deicas al comienzo de su mensaje, en el que dejó en evidencia la importancia de ese recorrido compartido.

Pero su despedida no terminó allí. El vocalista también tuvo palabras para los familiares del músico y para los seguidores que durante tantos años acompañaron la trayectoria del grupo. “Hoy toca despedirme de un compañero de la vida y con respeto, de parte mía y de toda mi familia, les acompañamos en sentimiento a sus seres queridos, como así también a los seguidores que comparten esta pérdida tan grande y a los que hicimos todo para llevarles una felicidad que hoy se convierte en tristeza. Que en paz descanses, Marcos”, agregó.

El mensaje adquirió una dimensión especial debido al enfrentamiento que había separado públicamente a los dos históricos integrantes de Los Palmeras durante los últimos tiempos. Las diferencias por la continuidad de Cacho Deicas en la banda habían desencadenado un conflicto que terminó exponiendo la ruptura de una sociedad artística construida durante décadas.

Sin hacer referencia a aquellas disputas, Deicas eligió poner el foco en los recuerdos, los sueños cumplidos y la historia musical que compartieron. Una despedida cargada de emoción para quien fue mucho más que un compañero de escenario.