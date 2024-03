La Corte Suprema dio un espaldarazo fundamental a la candidatura de Donald Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos, declaró que no le corresponde a un Estado tomar la decisión sobre un candidato para una elección nacional. El hecho destacado de esa postura no solo es la habilitación para Donald Trump. La resolución se tomó de manera unánime. Los tres jueces de orientación progresista o liberal votaron de la misma manera que los 6 que conforman la mayoría de tendencia conservadora.

Donald Trump, habilitado como candidato presidencial

La corte de Colorado se basó en una interpretación de la décimocuarta enmienda de la Constitución Federal. En su tercer inciso, dice:

"Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, u ocupar cargos, civiles o militares, en los Estados Unidos, o en cualquier estado, si, habiendo prestado juramento previamente como miembro del Congreso, o como oficial de los Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura de algún estado, o como oficial del poder ejecutivo o judicial de ese estado, para defender la Constitución de los Estados Unidos, ha incurrido en insurrección o rebelión contra los mismos, o ha dado auxilio o consuelo a sus enemigos. Pero el Congreso puede, por voto de dos tercios de cada Cámara, retirar tal inhabilidad".

La justicia de Colorado dio la razón a un planteo que señala a Trump como inspirador o al menos facilitador de los episodios de violencia en el Congreso en Washington, el pasado 6 de enero de 2021. Ese día, una turba ingresó a la sede del poder Legislativo norteamericano con el objetivo de impedir que se proclamara oficialmente a la fórmula Biden-Harris como los ganadores de la elección presidencial.

asalto al capitolio en 2021.jpg La Corte de Colorado había inhabilitado a Donald Trump por la violencia en el Capitolio en enero de 2021. (Foto: Gentileza LA Times)

El propio vicepresidente, Mike Pence, como presidente del Senado, corrió un serio peligro y debió ser evacuado por el personal de seguridad. Ese día de violencia, murieron 5 personas.

La Corte Suprema en Washington revirtió la decisión de los magistrados de Colorado. Por unanimidad, determinaron que un estado no tiene atribuciones para hacer esa interpretación sobre una enmienda de la carta magna del país. En todo caso, debe ser el propio congreso del distrito Federal el que decida si una persona no puede ser candidato en una elección. Con la representación actual del Capitolio - los republicanos controlan el senado - eso no podrá suceder con Donald Trump.

Trump: Marcha relajada hacia otra candidatura presidencial

Nada ha logrado detener la campaña que lanzó Donald Trump el año pasado para volver a ocupar el sillón del salón oval. Con sus proclamas desafiantes de siempre, resumidas en la sigla "MAGA" ("Make America Great Again", hacer nuevamente grande a los EE.UU.) el exmandatario ha dominado ampliamente todas las internas del partido republicano hasta ahora. Solo queda una contrincante: Nikki Haley, quien fuera su embajadora en las Naciones Unidas.

Ella logró ganar nada más que en las primarias de la capital del país este fin de semana, pero Washington D.C. siempre fue mayoritariamente demócrata y sumamente hostil a la figura de Trump.

El expresidente se impuso con más del 60% en el estado de Carolina del sur, la base de la propia Haley. Esperaba que se bajara de la carrera por la candidatura pero no lo hizo. Este martes, se harán elecciones simultaneas en 10 estados. En todos ellos se descuenta un triunfo de Donald Trump. Ahora, con el impulso categórico de la Corte Suprema a su habilitación como candidato.