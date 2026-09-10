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Luana quedó afuera de Gran Hermano y ya hay finalistas: el inesperado momento que terminó en lágrimas

Luana dejó Gran Hermano entre lágrimas y, tras su eliminación, Yipio, Charlotte Caniggia y Solange Abraham se convirtieron en las tres finalistas.

10 sept 2026, 00:40
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LUANA GH
LUANA GH

A días de la gran final, este miércoles en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se vivió una noche cargada de emociones. Luana se convirtió en la última eliminada del reality y, de esta manera, Yipio, Charlotte Caniggia y Solange Abraham se consagraron como las tres finalistas de la competencia.

Luego de que Santiago del Moro anunciara que Luana debía abandonar el juego, la participante no pudo ocultar su tristeza y reaccionó con una breve pero contundente frase: "Ay, qué dolor". Sin embargo, lejos de quedarse con la angustia de la eliminación, rápidamente eligió despedirse de sus compañeras con palabras llenas de cariño.

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Antes de cruzar la puerta principal de la casa, Luana reunió a sus compañeras y les dejó un mensaje que reflejó todo lo que significó para ella su paso por el reality. "Bueno, chicas, que gane la mejor. La que el Supremo elija, como dice Santi. Yo todo lo que pasó en esta casa lo dejo en esta casa. Espero conocerlas afuera como persona. No tengo ningún problema personal con ustedes. Y rompanla, sigan jugando hasta el último momento. Y que gane la mejor, loco. ¡Que gane la mejor! Se lo merecen. Cada uno con su estilo se lo merecen. Gracias, de verdad, por ser parte de mi vida. Me voy a tatuar Gran Hermano y ustedes van a estar por el resto de mi vida en mi corazón", expresó.

Con las emociones a flor de piel, Luana finalmente se preparó para dejar la casa. Pero antes de hacerlo, protagonizó uno de los momentos más sensibles de la noche cuando el Big le dedicó unas palabras. "Te voy a extrañar mucho", le dijo el ojo que todo lo ve. La joven, completamente quebrada por la emoción, respondió entre lágrimas: "Yo también te voy a extrañar. Voy a extrañar esta casa".

La despedida también movilizó profundamente a sus compañeras. Una vez que Luana atravesó la puerta y dejó atrás la casa, Solange y Yipio no pudieron contener las lágrimas ante el final de una etapa que compartieron durante semanas.

Mientras Sol se tapaba la cara, emocionada, Yipio aprovechó ese momento para agradecerles a sus seguidores por el acompañamiento y el apoyo que recibió durante su recorrido en el reality.

Qué dice el audio que se filtró de Sol en el confesionario con el psicólogo de Gran Hermano

Las redes sociales estallaron tras la aparición de un audio proveniente de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), en el que se escucha a Sol Abraham dialogando con el psicólogo del programa. La conversación abrió un fuerte debate sobre supuestas preferencias hacia la participante, que se encuentra entre las cuatro finalistas de esta edición, justo en la recta final y en medio de encuestas que no la señalan como favorita.

El material difundido muestra a Sol hablando con Juan, el psicólogo de GH, y expresando su inquietud cuando él le consulta cómo se siente. "Bien, no tan bien. Estoy ansiosa. Tengo miedo de no ganar y ser una loser y salir segunda", reconoce Abraham en el audio.

En otro tramo, se la escucha decir: "Les pedí que si ven que no voy a ganar…", pero la grabación se interrumpe dejando abierta la incógnita sobre el presunto pedido que habría realizado al profesional, quien mantiene contacto directo con la producción de Gran Hermano Generación Dorada.

     

 

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