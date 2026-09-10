Luana quedó afuera de Gran Hermano y ya hay finalistas: el inesperado momento que terminó en lágrimas

La despedida también movilizó profundamente a sus compañeras. Una vez que Luana atravesó la puerta y dejó atrás la casa, Solange y Yipio no pudieron contener las lágrimas ante el final de una etapa que compartieron durante semanas.

Mientras Sol se tapaba la cara, emocionada, Yipio aprovechó ese momento para agradecerles a sus seguidores por el acompañamiento y el apoyo que recibió durante su recorrido en el reality.

Qué dice el audio que se filtró de Sol en el confesionario con el psicólogo de Gran Hermano

Las redes sociales estallaron tras la aparición de un audio proveniente de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), en el que se escucha a Sol Abraham dialogando con el psicólogo del programa. La conversación abrió un fuerte debate sobre supuestas preferencias hacia la participante, que se encuentra entre las cuatro finalistas de esta edición, justo en la recta final y en medio de encuestas que no la señalan como favorita.

El material difundido muestra a Sol hablando con Juan, el psicólogo de GH, y expresando su inquietud cuando él le consulta cómo se siente. "Bien, no tan bien. Estoy ansiosa. Tengo miedo de no ganar y ser una loser y salir segunda", reconoce Abraham en el audio.

En otro tramo, se la escucha decir: "Les pedí que si ven que no voy a ganar…", pero la grabación se interrumpe dejando abierta la incógnita sobre el presunto pedido que habría realizado al profesional, quien mantiene contacto directo con la producción de Gran Hermano Generación Dorada.