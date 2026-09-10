Tiene 19 años y está acusado de matar a tiros a su novia: el dato que permitió encontrarlo

El crimen de Camila Castro en Ituzaingó

Elías Barrionuevo fue detenido tras permanecer prófugo por el crimen de Camila Ruth Castro.

El violento episodio ocurrió el martes en una vivienda ubicada sobre Almagro al 2500, en Ituzaingó, en el oeste del conurbano bonaerense.

Barrionuevo y su novia comenzaron una fuerte discusión. En medio de la pelea intervino el padre de la joven y la situación escaló rápidamente. Según la principal hipótesis de los investigadores, el acusado sacó un arma de fuego y disparó en varias oportunidades.

Uno de los proyectiles alcanzó a Camila, mientras que otros impactaron contra su padre. Tras los disparos, Barrionuevo escapó corriendo y permaneció prófugo durante aproximadamente un día.

Una cámara de seguridad de la zona registró parte de la fuga. En las imágenes se observa a un joven con ropa deportiva corriendo por la calle y llevando un objeto en una de sus manos. Los investigadores intentan establecer si se trataba del arma utilizada durante el ataque.

Elías Barrionuevo fue detenido tras permanecer prófugo por el crimen de Camila Ruth Castro.

Luego de un llamado al 911, efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a la joven gravemente herida. Camila fue trasladada de urgencia al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, donde los médicos finalmente constataron su muerte.

Su padre también recibió asistencia médica debido a las heridas sufridas durante el ataque. Pese a la gravedad de la secuencia, su vida no correría peligro.

Cómo encontraron a Barrionuevo, el acusado, después del crimen

Elías Barrionuevo fue detenido tras permanecer prófugo por el crimen de Camila Ruth Castro.

Después del ataque comenzó un operativo para localizar a Barrionuevo. Los investigadores analizaron testimonios, cámaras de seguridad y diferentes movimientos realizados por el joven después de abandonar la escena.

Uno de los elementos que permitió avanzar sobre su paradero fue la ubicación de su teléfono celular, cuya intervención había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

Los efectivos realizaron cuatro allanamientos durante la búsqueda y finalmente lograron localizar al acusado en la vía pública. Barrionuevo estaba caminando cuando fue interceptado por los policías y quedó inmediatamente detenido a disposición de la Justicia.

Detuvieron a otras dos personas por presuntamente ayudarlo

Antes de encontrar al principal sospechoso, los investigadores detuvieron a otros dos hombres que habrían ayudado a Barrionuevo a esconderse después del crimen. Ambos están sospechados de haberle dado alojamiento y ocultarlo durante la noche posterior al ataque.

Por ese motivo, quedaron imputados por encubrimiento, mientras que Barrionuevo quedó a disposición de la fiscalía interviniente por el crimen de su novia.

Los investigadores también realizaron peritajes en el lugar donde ocurrió el ataque. Allí habrían encontrado cinco vainas servidas, un elemento que será analizado para reconstruir la cantidad de disparos efectuados y la mecánica completa del episodio.

La causa quedó en manos de la Justicia del Departamento Judicial de Morón. Entre las medidas pendientes se encuentran los resultados de las pericias balísticas, el análisis de las cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos.

La investigación también deberá establecer qué ocurrió durante la discusión previa a los disparos, dónde consiguió Barrionuevo el arma y qué hizo con ella después de escapar.