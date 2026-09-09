El desaforado pedido de Sol tras ser finalista de Gran Hermano: "Tiene que ser..."

Quiénes son las tres finalistas de Gran Hermano

A días de la gran final, este miércoles en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se definieron las tres participantes que irán en busca del gran premio. Tras la eliminación de Luana, Yipio, Charlotte Caniggia y Solange Abraham se convirtieron en las finalistas de la competencia y quedaron a un paso de consagrarse como la gran ganadora del reality.

La noche estuvo cargada de emociones y tuvo como principal protagonista a Luana, quien debió abandonar la casa luego de que Santiago del Moro anunciara el resultado. La participante no pudo ocultar su tristeza y reaccionó con una breve pero contundente frase: "Ay, qué dolor".

Sin embargo, antes de dejar el juego, se despidió de sus compañeras con un emotivo mensaje y les pidió que siguieran jugando hasta el último momento.

"Bueno, chicas, que gane la mejor. La que el Supremo elija, como dice Santi. Yo todo lo que pasó en esta casa lo dejo en esta casa. Espero conocerlas afuera como persona. No tengo ningún problema personal con ustedes. Y rompanla, sigan jugando hasta el último momento. Y que gane la mejor, loco. ¡Que gane la mejor! Se lo merecen. Cada uno con su estilo se lo merecen. Gracias, de verdad, por ser parte de mi vida. Me voy a tatuar Gran Hermano y ustedes van a estar por el resto de mi vida en mi corazón", expresó.

Cada una llegó a esta instancia con un recorrido diferente dentro de la casa y ahora deberá enfrentarse a la última definición, en la que será el público quien determine quién se queda con el título.