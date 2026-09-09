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El desaforado pedido de Sol tras ser finalista de Gran Hermano: "Tiene que ser..."

Sol festejó a lo grande su pase a la final de Gran Hermano y no pudo ocultar la emoción al saber que se convirtió en una de las tres finalistas.

9 sept 2026, 23:49
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Sol fue la segunda salvada de la gala del 9 de septiembre y, con esta definición, se convirtió en una de las tres finalistas de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La participante recibió la noticia en vivo y aseguró así su lugar en la instancia decisiva del reality.

Al escuchar su nombre de boca de Santiago del Moro, quien tomó el sobre y anunció la decisión, Sol explotó de felicidad. La emoción se apoderó de ella apenas supo que continuaba en competencia y no pudo ocultar la alegría por haber sido elegida por el público.

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Con una sonrisa y todavía atravesada por la emoción del momento, la participante destacó el vínculo que construyó con el público y habló de una revancha que siente que deben conseguir juntos. "Vamos. Gracias gente, gracias a todos los que votan. Tiene que ser nuestra revancha, porque yo de acá adentro y ustedes de afuera. Gracias, estoy muy feliz", gritó.

El pase a la siguiente fase llega en medio de un momento de polémica para Sol, luego de que se filtrara un audio de una conversación que habría mantenido con el psicólogo en el confesionario. Rápidamente, empezaron a tildarla de favorito por tener ese nivel de apoyo en una instancia decisiva.

Quiénes son las tres finalistas de Gran Hermano

A días de la gran final, este miércoles en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se definieron las tres participantes que irán en busca del gran premio. Tras la eliminación de Luana, Yipio, Charlotte Caniggia y Solange Abraham se convirtieron en las finalistas de la competencia y quedaron a un paso de consagrarse como la gran ganadora del reality.

La noche estuvo cargada de emociones y tuvo como principal protagonista a Luana, quien debió abandonar la casa luego de que Santiago del Moro anunciara el resultado. La participante no pudo ocultar su tristeza y reaccionó con una breve pero contundente frase: "Ay, qué dolor".

Sin embargo, antes de dejar el juego, se despidió de sus compañeras con un emotivo mensaje y les pidió que siguieran jugando hasta el último momento.

"Bueno, chicas, que gane la mejor. La que el Supremo elija, como dice Santi. Yo todo lo que pasó en esta casa lo dejo en esta casa. Espero conocerlas afuera como persona. No tengo ningún problema personal con ustedes. Y rompanla, sigan jugando hasta el último momento. Y que gane la mejor, loco. ¡Que gane la mejor! Se lo merecen. Cada uno con su estilo se lo merecen. Gracias, de verdad, por ser parte de mi vida. Me voy a tatuar Gran Hermano y ustedes van a estar por el resto de mi vida en mi corazón", expresó.

Cada una llegó a esta instancia con un recorrido diferente dentro de la casa y ahora deberá enfrentarse a la última definición, en la que será el público quien determine quién se queda con el título.

     

 

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