La venganza de las máquinas: un empleado de Tesla fue víctima del furioso ataque de un robot

El robot, similar a otros que el ingeniero estaba desactivando, se "rebeló". Antes que siguiera el mismo camino de los otros aparatos, la máquina tomó al ingeniero, lo inmovilizó y le clavó sus garras de metal (con las que moviliza piezas de aluminio) en la espalda y en un brazo. Cuando otros empleados vieron lo que sucedía, corrieron en su ayuda y lograron desconectarlo. La garra se abrió y el ingeniero cayó al piso y dejó un gran rastro de sangre por las heridas recibidas.

robot de tesla.jpg Un robot atacó a un empleado en la fábrica de Tesla, propiedad de Elon Musk (Foto: gentileza NY Post).

Cómo se produjo el ataque de la máquina

Se suponía que era una tarea de rutina. Desconectar a los robots para reprogramar su tarea en la línea de armado de los vehículos Tesla. Con dos de ellos no hubo inconvenientes, pero al llegar al tercero, que seguía encendido, el ingeniero no solo no pudo apagarlo. La máquina siguió con su tarea programada y tomó a la persona como para cumplir su tarea esperada con los bloques de aluminio. Es por eso que le infligió duras lesiones con sus garras acostumbradas a traspasar el metal.

TEsla fábrica.jpg En la fábrica de Tesla, en Texas, un robot atacó a una persona (Foto: gentileza NY Post).

Un accidente inesperado

El ataque del robot se mantuvo oculto hasta que se conoció por medio de la prensa. Ante las reiteradas consultas, la empresa Tesla se negó a hacer comentarios. Los informes de lesiones presentados a la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EE.UU. dicen que casi uno de cada 21 trabajadores de la fábrica resultó herido el año pasado. En la industria automotriz, la tasa media de lesiones en 2022 fue de uno de cada 30 trabajadores.

El tema del accidente causado por un robot que lesiona a un ingeniero hizo volver la mirada sobre un tema recurrente en Elon Musk y Tesla: los estándares de seguridad. Varios trabajadores actuales y anteriores de la compañía dijeron a Information que la compañía regularmente toma atajos en la construcción, el mantenimiento y las operaciones. Esto se traduce en accidentes que ponen en riesgo a los trabajadores.

Pero también hubo una investigación por una filtración interna sobre el mecanismo de control inteligente en los autos Tesla. Para cumplir con compromisos de fabricación, no se instalaron de manera completa los dispositivos de control de la inteligencia artificial. Como resultado de esa denuncia, la empresa de Elon Musk tuvo que recomendar la necesidad de que siempre haya una persona atenta sentada al volante. Como para intervenir ante la menor falla del vehículo.

robots y seres humanos.jpg La empresa Tesla tiene ya numerosas denuncias por fallas en sus sistemas de montaje y producción robotizados (Foto: captura de TV).

No solo eso, a principios de este 2023, un poco de agua ingresó por error en tanques de aluminio fundido. Eso provocó una explosión que, según los testigos, sonó como un “estruendo sónico”.

Ahora hay una causa abierta para determinar responsabilidades. Un informe de las lesiones se presentó a los funcionarios federales y a las autoridades de salud del condado de Travis, en donde se halla la fábrica de Tesla.