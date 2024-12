Misteriosos drones invaden el cielo de Estados Unidos: "Algo extraño está ocurriendo"

No es uno o dos. Por lo menos, 400 aparatos y elementos aparecieron surcando el cielo de los Estados Unidos. No estamos hablando de aviones o helicópteros o aeronaves reconocidas, sino objetos no identificados, aunque esto no supone que sea una invasión alienígena. En su mayoría, se los describió como drones, sea por el testimonio de las personas o al cotejar las fotografías y grabaciones.