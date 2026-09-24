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Yanina Latorre expuso el escandaloso mensaje que recibió por error y señaló a la mamá de Tini Stoessel: "Cornuda"

Yanina Latorre contó el insólito error que la dejó en el centro de un fuerte mensaje y reveló qué tuvo que ver la mamá de Tini Stoessel, Mariana Muzlera.

24 sept 2026, 20:55
yanina latorre mariana muzlera
yanina latorre mariana muzlera

El error que Pampita tuvo en Instagram al repostear por accidente una publicación de la China Suárez terminó abriendo la puerta a una inesperada confesión de Yanina Latorre. Mientras en Sálvese quien pueda (América TV) analizaban el episodio y especulaban con la posibilidad de que la modelo hubiera querido enviarle la publicación a otra persona, la conductora recordó que a ella también le había ocurrido algo muy parecido, aunque con un detalle bastante más picante: el destinatario original era la mamá de Tini Stoessel, Mariana Muzlera.

"Parece que se la quiso enviar a alguien por error y en vez de enviarla la publica", comentó Nico Peralta sobre el accionar de Pampita. Fue entonces cuando Yanina tomó la palabra y contó una situación que había vivido en primera persona. "El otro día alguien le envió una historia a alguien y dijo: 'Mirá esta cornuda'. Y me lo puso a mí", contó, antes de revelar quién estaba detrás del insólito error. "¿Era alguien conocido? ¿Un famoso?", quiso saber Peralta. "Se lo mandaron a la mamá de Tini", lanzó sin filtro Yanina.

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La anécdota, lejos de terminar ahí, fue tomando cada vez más temperatura. "Sabés cómo las llamé y las puteé a todas. Se estaban riendo de mí, pero les digo: 'Chicas, por lo menos manejen las redes'", siguió. Después, la panelista reconstruyó cómo había ocurrido todo y explicó que el episodio se produjo durante un viaje a Nueva York que hizo junto a Diego Latorre.

Según contó, todo comenzó cuando se tomó una selfie junto a Diego durante aquella estadía. "Yo me hago una selfie con Diego a la mañana. Y una persona que es conocida porque la hija, No voy a decir el nombre, pero ustedes piensen con claridad, estuvo de novia con un tipo muy famoso que tiene algo que ver con Pampita", continuó.

A partir de allí, Yanina explicó que la mujer había querido enviarle la historia a otra persona, pero terminó enviándosela directamente a ella. "Bueno, esa señora le manda una historia a alguien. Después entendía quién era, porque anduve el camino. Puso: 'Mirá esta cornuda, el aliento o algo así que debe tener él'. Ay, no. Pero ella cuando le manda la historia, me la manda a mí, me escribe a mí", relató.

La respuesta de Yanina no tardó en llegar y, fiel a su estilo, decidió no dejar pasar el episodio. "Dije: 'Esta vieja resentida, que no la debe tocar ni el loro'. Pero cuando llego y me siento con Diego y me tomo un vino, picada, le escribo. Y aparte pone: 'Lo bebotea, ja, ja, ja, asco'. Entonces le digo: 'No, no lo beboteo. Me estoy divirtiendo. Se ve que le quisiste mandar el mensaje a alguien y me lo mandaste a mí.No beboteo. Ojalá vos tengas alguien a que bebotear. Relajá. No reímos un rato en mis historias. Que la gente que me sigue le encanta'", cerró, entre risas.

Por qué Yanina Latorre se distanció de la mamá de Tini Stoessel

El vínculo entre Yanina Latorre y Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, supo ser cercano, pero con el tiempo ambas tomaron distancia. La propia Yanina explicó que no existió una pelea puntual entre ellas, aunque sí hubo situaciones que hicieron que la relación dejara de fluir. “Nos distanciamos, no fluye, hubo cosas que no me gustaron”, había contado la conductora.

Según explicó, uno de los motivos que más comenzó a pesar fue su trabajo como panelista y las opiniones que daba sobre Tini. Yanina contó que, cuando eran amigas, muchas veces se interpretaba que defendía a la cantante justamente por su vínculo con Mariana. “Cuando yo era amiga de la mamá de Tini, hablaba de Tini y me decían ‘la defendés porque la mamá es tu amiga’”, explicó.

La situación terminó siendo incómoda para Latorre, que aseguró que no quería que su amistad condicionara lo que decía al aire. “No me peleé con la mamá de Tini, no tengo ningún problema con la mamá de Tini. Simplemente que éramos parte de un grupo de amigas donde elegí no seguir”, había aclarado. También remarcó que Mariana no era una amiga íntima, sino parte de un grupo que compartían.

El distanciamiento quedó todavía más expuesto meses después, cuando Mariana llamó a Yanina mientras estaba al aire en Sálvese quien pueda. La conductora reveló entonces que llevaban alrededor de dos años sin hablar, pese a la amistad que habían mantenido y a la cercanía que también existía entre sus hijas.

     

 

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