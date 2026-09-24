Yanina Latorre expuso el escandaloso mensaje que recibió por error y señaló a la mamá de Tini Stoessel: "Cornuda"

A partir de allí, Yanina explicó que la mujer había querido enviarle la historia a otra persona, pero terminó enviándosela directamente a ella. "Bueno, esa señora le manda una historia a alguien. Después entendía quién era, porque anduve el camino. Puso: 'Mirá esta cornuda, el aliento o algo así que debe tener él'. Ay, no. Pero ella cuando le manda la historia, me la manda a mí, me escribe a mí", relató.

La respuesta de Yanina no tardó en llegar y, fiel a su estilo, decidió no dejar pasar el episodio. "Dije: 'Esta vieja resentida, que no la debe tocar ni el loro'. Pero cuando llego y me siento con Diego y me tomo un vino, picada, le escribo. Y aparte pone: 'Lo bebotea, ja, ja, ja, asco'. Entonces le digo: 'No, no lo beboteo. Me estoy divirtiendo. Se ve que le quisiste mandar el mensaje a alguien y me lo mandaste a mí.No beboteo. Ojalá vos tengas alguien a que bebotear. Relajá. No reímos un rato en mis historias. Que la gente que me sigue le encanta'", cerró, entre risas.

Por qué Yanina Latorre se distanció de la mamá de Tini Stoessel

El vínculo entre Yanina Latorre y Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, supo ser cercano, pero con el tiempo ambas tomaron distancia. La propia Yanina explicó que no existió una pelea puntual entre ellas, aunque sí hubo situaciones que hicieron que la relación dejara de fluir. “Nos distanciamos, no fluye, hubo cosas que no me gustaron”, había contado la conductora.

Según explicó, uno de los motivos que más comenzó a pesar fue su trabajo como panelista y las opiniones que daba sobre Tini. Yanina contó que, cuando eran amigas, muchas veces se interpretaba que defendía a la cantante justamente por su vínculo con Mariana. “Cuando yo era amiga de la mamá de Tini, hablaba de Tini y me decían ‘la defendés porque la mamá es tu amiga’”, explicó.

La situación terminó siendo incómoda para Latorre, que aseguró que no quería que su amistad condicionara lo que decía al aire. “No me peleé con la mamá de Tini, no tengo ningún problema con la mamá de Tini. Simplemente que éramos parte de un grupo de amigas donde elegí no seguir”, había aclarado. También remarcó que Mariana no era una amiga íntima, sino parte de un grupo que compartían.

El distanciamiento quedó todavía más expuesto meses después, cuando Mariana llamó a Yanina mientras estaba al aire en Sálvese quien pueda. La conductora reveló entonces que llevaban alrededor de dos años sin hablar, pese a la amistad que habían mantenido y a la cercanía que también existía entre sus hijas.