El repudiable comentario transfóbico del periodista Daniel Avellaneda contra Flor de la V

Ante la frase, Jony decidió interrumpir el intercambio y corregir a su compañero al aire. El conductor fue contundente al señalar que debía respetarse la identidad de género de Flor y no dejó avanzar el comentario sin marcar su postura. " No, no, no, eso no. Es una mujer, hay que respetar eso", frenó.

Qué dijo Daniel Avellaneda tras el comentario a Flor de La V

Daniel Avellaneda volvió a quedar en el centro de la polémica luego de referirse a Flor de la V durante una conversación en SQP (América TV). El periodista fue consultado por la postura de la conductora y, lejos de revisar sus dichos tras el episodio que protagonizó en Radio Rivadavia, volvió a pronunciarse sobre su identidad de género.

Durante el intercambio, Avellaneda sostuvo: “No, es un señor ” y, ante el planteo que recibió, agregó: “Me parece es un señor ”. Lejos de dar por terminada la discusión, insistió con su postura transfóbica y afirmó: “Biológicamente es un hombre ”.

La conversación continuó con un nuevo ida y vuelta, frente al cual respondió: “No sé qué me estás cuestionando ”. Finalmente, dejó en claro su posición respecto de Flor: “Para mí no es una mujer ”.

Las declaraciones provocaron fuertes cuestionamientos y rechazo en redes sociales, donde distintos usuarios repudiaron los dichos del periodista y señalaron el carácter discriminatorio de sus expresiones hacia la conductora.