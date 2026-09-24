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El repudiable comentario transfóbico del periodista Daniel Avellaneda contra Flor de la V

Un comentario de mal gusto por parte de Daniel Avellaneda sobre Flor de la V generó polémica durante un debate al aire de Radio Rivadavia por la decisión de liberar a un menor de 14 años acusado de un robo en Palermo.

24 sept 2026, 20:32
El repudiable comentario transfóbico del periodista Daniel Avellaneda contra Flor de la V

El repudiable comentario transfóbico del periodista Daniel Avellaneda contra Flor de la V

El repudiable comentario transfóbico del periodista Daniel Avellaneda contra Flor de la V

El repudiable comentario transfóbico del periodista Daniel Avellaneda contra Flor de la V

En medio de una discusión que se desarrollaba al aire de Radio Rivadavia, durante el pase entre Joni Viale y Cristina Pérez, el periodista Daniel Avellaneda hizo un comentario transfóbico sobre Flor de la V.

La situación se produjo mientras ambos intercambiaban opiniones sobre el tema que se encontraba en debate, relacionado con la jueza Laura De Marinis y el sobreseimiento de un menor de 14 años tras un robo en Palermo. A través de sus redes sociales, la conductora de Los Profesionales con Flor (El Nueve) expresó su respaldo a la magistrada y, en ese contexto, Avellaneda hizo una referencia hacia ella que generó cuestionamientos por el tenor de sus palabras.

En ese momento, el conductor cuestionó la intervención de ella y quiso saber qué relación tenía con la situación que estaban analizando, como invalidando su opinión. "¿Florencia de la V salió a defender a la jueza?", preguntó. "¿Qué tiene que ver?", siguió.

Sin embargo, lo más repudiable llegó segundos después de boca de Avellaneda: "Este señor tiene la mente equivocada".

Ante la frase, Jony decidió interrumpir el intercambio y corregir a su compañero al aire. El conductor fue contundente al señalar que debía respetarse la identidad de género de Flor y no dejó avanzar el comentario sin marcar su postura. " No, no, no, eso no. Es una mujer, hay que respetar eso", frenó.

Qué dijo Daniel Avellaneda tras el comentario a Flor de La V

Daniel Avellaneda volvió a quedar en el centro de la polémica luego de referirse a Flor de la V durante una conversación en SQP (América TV). El periodista fue consultado por la postura de la conductora y, lejos de revisar sus dichos tras el episodio que protagonizó en Radio Rivadavia, volvió a pronunciarse sobre su identidad de género.

Durante el intercambio, Avellaneda sostuvo: No, es un señor y, ante el planteo que recibió, agregó: Me parece es un señor. Lejos de dar por terminada la discusión, insistió con su postura transfóbica y afirmó: Biológicamente es un hombre.

La conversación continuó con un nuevo ida y vuelta, frente al cual respondió: No sé qué me estás cuestionando. Finalmente, dejó en claro su posición respecto de Flor: Para mí no es una mujer.

Las declaraciones provocaron fuertes cuestionamientos y rechazo en redes sociales, donde distintos usuarios repudiaron los dichos del periodista y señalaron el carácter discriminatorio de sus expresiones hacia la conductora.

     

 

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