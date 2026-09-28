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La fuerte reacción de Candela Arizaga tras las declaraciones de Facundo Moyano: "Está..."

Tras la entrevista de Facundo Moyano con Moria Casán, Damasia Ochoa reveló en PrimiciasYa cómo se encuentra Candela Arizaga.

28 sept 2026, 18:03
facundo moyano candela arizaga
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La historia entre Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo después de la aparición televisiva del dirigente en La mañana con Moria (El Trece). En medio de la creciente tensión entre ambos y de las distintas versiones que circularon en las últimas semanas, la modelo quedó profundamente molesta por algunas de las declaraciones de su expareja.

Este lunes, en PrimiciasYa (América TV), Damasia Ochoa contó que pudo comunicarse con Candela y dio detalles sobre cómo atraviesa este momento. “Me confirma que sí, que está muy enojada y que no quiere hablar porque quiere que le baje el enojo”, explicó la panelista del ciclo conducido por Marina Calabró y Luis Ventura.

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A continuación le preguntaron qué la enojó tanto. “Bueno, todo, todo. Desde la serenata a Solana hasta hoy”, agregó Damasia. “Y me dice que está muy mal y que lo ve mal anímicamente”, remarcó.

La referencia a Solana Sánchez no es casual. En los últimos días, la aparición de la exnovia de Moyano volvió a quedar en el centro de la escena después de que se conociera un video en el que el dirigente le dedicaba una serenata durante su cumpleaños, en marzo. Según se informó, por entonces ambos mantenían un vínculo. El episodio generó especial repercusión porque, posteriormente, Sánchez habló públicamente sobre su relación con Moyano. La joven sostuvo que había estado vinculada con él durante aproximadamente un año y medio y afirmó que, aun cuando Moyano comenzó a verse con Candela, ellos continuaron en contacto. Según su versión, no existía una relación exclusiva entre ambos.

Qué detalles sorprendentes dio Facundo Moyano sobre Candela Arizaga

Moria Casán arrancó la entrevista visiblemente incómoda con Facundo Moyano por haber llegado más tarde de lo previsto al estudio de La mañana con Moria (El Trece), y no ocultó su malestar apenas comenzó el intercambio.

Después de varios minutos al aire y una vez que el dirigente pidió disculpas por la demora, la charla giró hacia el episodio protagonizado junto a Candela Arizaga durante aquella madrugada en el barrio de Belgrano, un hecho que derivó en una intervención policial y una fuerte repercusión mediática.

"Yo hablo ahora porque no hice nada de los delitos que se me indilgan. Yo siento que todos pueden hablar de mi y nadie tiene que justifica nada y yo tengo que justificar. Y lo acepto y lo hago", expresó en el inicio de su descargo. Durante toda la conversación se mostró afectado emocionalmente, con signos de nerviosismo y angustia. Incluso reveló que había atravesado momentos muy difíciles antes de presentarse en el programa. "Lloré a la noche", confesó.

Más adelante insistió en su postura y remarcó: "Se está diciendo que soy culpable y que no me crean a mí está bien, pero no le creen a Candela, la defienden pero no le creen. Yo tengo que aclarar porque me están acusando de delitos".

Al profundizar sobre lo sucedido, sostuvo: "Tengo todas las pruebas y por eso siempre estuve tranquilo. Candela casi se muere, se desmayó o tuvo una experiencia cercana a la muerte o o tuvo que algo que yo la vi fiambre y yo le hice RCP. Aparte está todo documentado, lean el expediente, en este caso es la verdad objetiva. No soy culpable y no tendría que haber estado preso". De esa manera, frente a la One, volvió a defender su versión de los hechos y aseguró contar con elementos que respaldan su relato.

Además, el exdiputado rechazó las acusaciones vinculadas a una supuesta privación de la libertad y afirmó: "Candela no dijo nunca que la tuve detenida, lo dijo un policía que me pegó y se lo dije al comisario. Nunca habló Candela con él porque no podía hablar, ella no estaba, había otra cosa dentro de Candela. No sé lo que le pasó, si fue un brote, no sé porque no soy médico y me puedo equivocar, pero cuando tuvo lo que yo creí que era un paro cardíaco, llamé y está documentado". Así, Moyano reiteró su inocencia y aseguró que todo lo ocurrido consta en la causa judicial.

     

 

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