La fuerte reacción de Candela Arizaga tras las declaraciones de Facundo Moyano: "Está..."

Qué detalles sorprendentes dio Facundo Moyano sobre Candela Arizaga

Moria Casán arrancó la entrevista visiblemente incómoda con Facundo Moyano por haber llegado más tarde de lo previsto al estudio de La mañana con Moria (El Trece), y no ocultó su malestar apenas comenzó el intercambio.

Después de varios minutos al aire y una vez que el dirigente pidió disculpas por la demora, la charla giró hacia el episodio protagonizado junto a Candela Arizaga durante aquella madrugada en el barrio de Belgrano, un hecho que derivó en una intervención policial y una fuerte repercusión mediática.

"Yo hablo ahora porque no hice nada de los delitos que se me indilgan. Yo siento que todos pueden hablar de mi y nadie tiene que justifica nada y yo tengo que justificar. Y lo acepto y lo hago", expresó en el inicio de su descargo. Durante toda la conversación se mostró afectado emocionalmente, con signos de nerviosismo y angustia. Incluso reveló que había atravesado momentos muy difíciles antes de presentarse en el programa. "Lloré a la noche", confesó.

Más adelante insistió en su postura y remarcó: "Se está diciendo que soy culpable y que no me crean a mí está bien, pero no le creen a Candela, la defienden pero no le creen. Yo tengo que aclarar porque me están acusando de delitos".

Al profundizar sobre lo sucedido, sostuvo: "Tengo todas las pruebas y por eso siempre estuve tranquilo. Candela casi se muere, se desmayó o tuvo una experiencia cercana a la muerte o o tuvo que algo que yo la vi fiambre y yo le hice RCP. Aparte está todo documentado, lean el expediente, en este caso es la verdad objetiva. No soy culpable y no tendría que haber estado preso". De esa manera, frente a la One, volvió a defender su versión de los hechos y aseguró contar con elementos que respaldan su relato.

Además, el exdiputado rechazó las acusaciones vinculadas a una supuesta privación de la libertad y afirmó: "Candela no dijo nunca que la tuve detenida, lo dijo un policía que me pegó y se lo dije al comisario. Nunca habló Candela con él porque no podía hablar, ella no estaba, había otra cosa dentro de Candela. No sé lo que le pasó, si fue un brote, no sé porque no soy médico y me puedo equivocar, pero cuando tuvo lo que yo creí que era un paro cardíaco, llamé y está documentado". Así, Moyano reiteró su inocencia y aseguró que todo lo ocurrido consta en la causa judicial.