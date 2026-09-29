Alejandro Stoessel habría aceptado el acuerdo con Tini: la razón por la que todavía no firmaron

“Me está llegando información ‘de la otra parte de la historia’”, expresó el conductor, antes de revelar el dato que modificaba parte del panorama que se venía contando.

“La otra parte de la historia dice que Alejandro Stoessel habría aceptado hace un mes las condiciones de los abogados de su hija, pero que los abogados de su hija no contestan”, aseguró Ángel de Brito.

De esta manera, según esa versión, el acuerdo no avanzaría porque todavía faltaría una respuesta definitiva de los representantes legales de Tini. “O sea que el acuerdo no se cierra porque todavía no dijeron ‘bueno, sí, ok’”, explicó el periodista.

Además, De Brito relacionó ese supuesto acuerdo con el momento en que comenzaron a hacerse públicas distintas versiones sobre el conflicto familiar. “Habría aceptado hace un mes todas las condiciones de su hija, que creo que coincide, si no me equivoco, con cuando se hizo público, que muchos decían que es una forma de apurar las cosas, que hay toda una operación de prensa detrás para que se haga”, agregó.

Por otra parte, el conductor de LAM puso el foco en el silencio público de la cantante frente a las versiones que circulan sobre la situación familiar. “Lo que nos extraña a todos es por qué Tini no sacó un solo comunicado de nada. Deja que siga corriendo todo esto, porque tiene redes sociales que maneja ella”, manifestó.

Finalmente, Ángel de Brito sumó otra información que, según explicó, también le habían hecho llegar desde el entorno de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. “También me desmienten que Tini no tenga un centavo, dicen que eso es algo que se construyó un relato para dar lástima”, concluyó el periodista.

Cómo se repartiría la fortuna entre Tini Stoessel y su padre según el millonario acuerdo planteado

El conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel junto a su padre, el productor Alejandro Stoessel, sumó un nuevo y millonario capítulo. En medio de las versiones sobre el patrimonio de la cantante, días pasados Pilar Smith reveló en LAM, el ciclo de Ángel de Brito por América TV, que existía un principio de acuerdo para dividir los bienes de la artista.

Según contó la periodista, una auditoría solicitada por Tini habría determinado que su patrimonio asciende a 89 millones de dólares, una cifra muy superior a los 70 millones que se habían mencionado previamente.

Sin embargo, el número generó cuestionamientos desde el entorno de Alejandro Stoessel. “Allegados a Alejandro Stoessel me dicen que esto es un delirio, aunque del otro lado trasciende este número. Me aseguran que Alejandro dice que ni Dua Lipa factura esto”, relató Pilar Smith.

La periodista explicó que la auditoría contemplaría los ingresos obtenidos por Tini a lo largo de sus 15 años de carrera, incluyendo el fenómeno de Violetta y el merchandising asociado a la ficción de Disney. También mencionó el período de pandemia: “Me dicen que estuvo Violetta, pero que también estuvo la pandemia (de Covid-19) y ahí Tini no hizo nada”.

Respecto del supuesto reparto, Tini recibiría el 70 por ciento, incluyendo los derechos sobre su catálogo musical, regalías, marcas, contratos publicitarios y sponsoreos. Alejandro tendría el 15 por ciento, Mariana Muzlera el 10 y Francisco Stoessel, hermano de la cantante, el 5 por ciento restante.

Así, la diferencia sobre el verdadero valor del patrimonio vuelve a poner el foco en las cuentas de la familia Stoessel.